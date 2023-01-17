Остается последняя возможность вооружить Украину до наступления ВС РФ, — аналитик (видео)

По словам Майкла Кларка, танк Challenger 2 "бесконечно превосходит" российские Т-72, Т-80, Т-90, которые используются на поле боя. Британский танк может выдержать прямое попадание.

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Запланированная на пятницу, 20 января, встреча представителей украинского руководства и западных партнеров может быть последней возможностью подготовить Украину к новым российским атакам. Так считает военный аналитик и профессор Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Лондон подтвердил передачу Киеву 14 танков Challenger 2 из "возможных 100", которые могут поставить украинским войскам союзники, в зависимости от результатов встречи в формате "Рамштайн".

Чтобы подготовить экипаж танка нужно 10 недель, и, по мнению профессора Кларка, 20 января — последняя дата, когда союзники еще могут успеть вооружить Украину перед новым наступлением российских войск, которое ожидается в начале года.

Танк Challenger 2 против Т-90, Т-80, Т-72

Танки Challenger 2 превосходят российские аналоги по части защищенности, хотя в Кремле накануне и заявили, что британские танки "сгорят, как и остальные".

По словам Кларка, Challenger гораздо лучше всего того, что есть у россиян, и способен выдержать попадание.

"Россияне используют Т-72, Т-80, Т-90 на поле боя. Challenger 2 лучше их всех. Даже если они в него попадут, он не пострадает. Поэтому это очень-очень хороший танк", — пояснил эксперт, добавив, что сейчас главный вопрос во времени.

[ + – ] Майкл Кларк — о поставках британских танков перед возможным наступлением из Беларуси

Наступление из Беларуси

Россия проводит так называемые совместные учения с белорусской армией с тем, чтобы растянуть украинские силы, считает Майкл Кларк. Вместе с тем, приграничная территория с Беларусью — это по большей части топи и болота, куда "никто не хочет направлять свои танковые армии".

Поэтому, по мнению британского аналитика, новое наступление ВС РФ может пойти тем же маршрутом, что и годом ранее.

Эксперт добавил, что любое новое вторжение российских войск столкнется уже с более подготовленной украинской армией, а Минск, в свою очередь, не хочет быть вовлеченным в войну.

Соледар/Бахмут

На востоке Украины "похоже на то", что ВС РФ захватили Соледар ценой в 15 тысяч "вагнеровцев", раненными или убитыми.

Аналитик допускает, что российские силы теперь попытаются взять Бахмут в окружение с севера и юга. У Украины могут возникнуть сложности с удержанием города, однако РФ вряд ли добьется преимущества где бы то ни было еще на Донбассе. Славянск и Краматорск — следующие стратегически важные города в регионе — теперь уже стали украинской "крепостью".

РФ сложно удерживать Кременную

"У россиян проблемы в Кременной, если они ее потеряют, то рискуют попасть в окружение", — пояснил эксперт.

Напомним, что, по мнению польского аналитика Конрада Музыки, все указывает на то, что Беларусь вступит в войну в Украине. Интенсивность и масштаб милитаристской активности, предпринимаемой белорусами, — небывалые со времен конца "холодной войны".

Ранее Фокус сообщал, что, по данным украинской разведки, ВС РФ готовят несколько сценариев наступления. Не исключена и высадка десанта в Одессе.