Залишається остання можливість озброїти Україну до наступу ЗС РФ, — аналітик (відео)

За словами Майкла Кларка, танк Challenger 2 "нескінченно перевершує" російські Т-72, Т-80, Т-90, які використовуються на полі бою. Британський танк може витримати пряме влучання.

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Запланована на п'ятницю, 20 січня, зустріч представників українського керівництва та західних партнерів може бути останньою нагодою підготувати Україну до нових російських атак. Так вважає військовий аналітик та професор Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Лондон підтвердив передачу Києву 14 танків Challenger 2 із "можливих 100", які можуть поставити українським військам союзники, залежно від результатів зустрічі у форматі "Рамштайн".

Щоб підготувати екіпаж танка, потрібно 10 тижнів, і, на думку професора Кларка, 20 січня — остання дата, коли союзники ще можуть встигнути озброїти Україну перед новим наступом російських військ, який очікується на початку року.

Танк Challenger 2 проти Т-90, Т-80, Т-72

Танки Challenger 2 перевершують російські аналоги щодо захищеності, хоча в Кремлі напередодні заявили, що британські танки "згорять, як і інші".

За словами Кларка, Challenger набагато кращий за те, що є у росіян, і здатний витримати попадання.

"Росіяни використовують Т-72, Т-80, Т-90 на полі бою. Challenger 2 краще за них усіх. Навіть якщо вони в нього влучать, він не постраждає. Тому це дуже-дуже хороший танк", — пояснив експерт, додавши, що зараз головне питання у часі.

[ + – ] Майкл Кларк — про постачання британських танків перед можливим наступом з Білорусі

Наступ з Білорусі

Росія проводить так звані спільні навчання з білоруською армією для того, щоб розтягнути українські сили, вважає Майкл Кларк. Водночас, прикордонна територія з Білоруссю — це здебільшого драговина та болота, куди "ніхто не хоче спрямовувати свої танкові армії".

Тому, на думку британського аналітика, новий наступ ЗС РФ може відбуватися тим самим маршрутом, що й на рік раніше.

Експерт додав, що будь-яке нове вторгнення російських військ зіткнеться вже з більш підготовленою українською армією, а Мінськ, у свою чергу, не хоче бути залученим до війни.

Соледар/Бахмут

На сході України "схоже на те", що ЗС РФ захопили Соледар ціною 15 тисяч "вагнерівців", пораненими чи вбитими.

Аналітик припускає, що російські сили тепер спробують взяти Бахмут в оточення з півночі та півдня. В України можуть виникнути труднощі з утриманням міста, проте РФ навряд чи доб'ється переваги будь-де ще на Донбасі. Слов'янськ та Краматорськ — наступні стратегічно важливі міста у регіоні — тепер уже стали українською "фортецею".

РФ складно утримувати Кремінну

"У росіян проблеми у Кремінній, якщо вони її втратять, то ризикують потрапити до оточення", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що, на думку польського аналітика Конрада Музики, все вказує на те, що Білорусь вступить у війну в Україні. Інтенсивність та масштаб мілітаристської активності, яку вживають білоруси, — небували з часів кінця "холодної війни".

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними української розвідки, ЗС РФ готує кілька сценаріїв наступу. Не виключена і висадка десанту в Одесі.