Находит врага на расстоянии 400 км: самолет-разведчик НАТО AWACS прибыл в Румынию (видео)

Североатлантический Альянс готов дислоцировать все больше сил на своих восточных границах. Таким образом военно-политический блок намерен следить за действиями РФ.

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На авиабазу Отопени в столице Румынии Бухаресте во вторник, 17 января, прибыл первый натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. Таким образом Альянс намерен отслеживать действия военной авиации Российской Федерации. Об этом сообщает местный телеканал PROTV News.

Самолеты будут поддерживать усиленное присутствие военно-политического блока в регионе.

Как уточняют журналисты, одна авиасистема дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) может вести наблюдение за территорией, превышающей площадь Румынии. Сегодня ожидается прибытие как минимум трех таких самолетов в Отопень — они способны получать данные со всей Центральной Европы. Это делает их ключевым средством сдерживания и обороны стран Альянса.

Как правило, AWACS дислоцируются в Германии, однако в НАТО посчитали целесообразным переместить несколько самолетов поближе к своим восточным границам и, соответственно, к России.

Самолеты AWACS летают на высоте от 10 до 12 тыс. метров. Они умеют обнаруживать летательные аппараты, корабли и наземную технику врага на расстоянии до 400 километров.

Предполагается, что дислокация авиасистем в Бухаресте позволит изучить перемещение российской техники на территории Украины в режиме реальном времени.

По словам министра национальной обороны Румынии Ангела Тилвара, самолеты будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Альянса.

"В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов AWACS", — прокомментировал он.

Миссия рассчитана на несколько недель.

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) — это электронная система, которая устанавливается на самолете или другом летательном аппарате. Она используется для дальнего обнаружения объектов противника — к примеру, ракет — в воздухе, на земле и на воде и наведения на них средств поражения или перехвата. AWACS рассчитаны на применение в условиях боевых действий.

Напомним, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску 13 января прокомментировала решение Альянса о переброске самолетов AWACS в Румынию. По ее словам, ни у кого не должно оставаться сомнений в решимости НАТО защищать "каждый дюйм территории союзников".