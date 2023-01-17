Знаходить ворога на відстані 400 км: літак-розвідник НАТО AWACS прибув до Румунії (відео)

Північноатлантичний Альянс готовить дедалі більше сил на своїх східних кордонах. У такий спосіб військово-політичний блок має намір стежити за діями РФ.

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На авіабазу Отопені у столиці Румунії Бухаресті у вівторок, 17 січня, прибув перший натовський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління AWACS. У такий спосіб Альянс має намір відстежувати дії військової авіації Російської Федерації. Про це повідомляє місцевий телеканал PROTV News.

Літаки підтримуватимуть посилену присутність військово-політичного блоку в регіоні.

Як уточнюють журналісти, одна авіасистема далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) може вести спостереження за територією, що перевищує площу Румунії. Сьогодні очікується прибуття щонайменше трьох таких літаків до Отопні — вони здатні отримувати дані з усієї Центральної Європи. Це робить їх ключовим засобом стримування та оборони країн Альянсу.

Як правило, AWACS дислокуються в Німеччині, проте в НАТО вважали за доцільне перемістити кілька літаків ближче до своїх східних кордонів і, відповідно, до Росії.

Літаки AWACS літають на висоті від 10 до 12 тис. метрів. Вони вміють виявляти літальні апарати, кораблі та наземну техніку ворога з відривом до 400 кілометрів.

Передбачається, що дислокація авіасистем у Бухаресті дозволить вивчити переміщення російської техніки на території України в реальному часі.

За словами міністра національної оборони Румунії Ангела Тілвара, літаки передаватимуть НАТО інформацію про будь-які тактичні та оперативні переміщення на кордоні Альянсу.

"В умовах незаконної війни Росії проти України НАТО стежитиме за воєнними діями на східному фланзі за допомогою літаків AWACS", — прокоментував він.

Місія розрахована на кілька тижнів.

Авіаційний комплекс радіовиявлення та наведення (AWACS) — це електронна система, яка встановлюється літаком або іншим літальним апаратом. Вона використовується для далекого виявлення об'єктів противника — наприклад, ракет — у повітрі, землі і воді і наведення ними засобів поразки чи перехоплення. AWACS розраховані на застосування в умовах бойових дій.

Нагадаємо, офіційний представник НАТО Оана Лунгеску 13 січня прокоментувала рішення Альянсу про перекидання літаків AWACS до Румунії. За її словами, ні в кого не повинно залишатися сумнівів у рішучості НАТО захищати "кожний дюйм союзників".