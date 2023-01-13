Слідкувати за діями Росії: НАТО спрямує до Румунії літаки AWACS

Зазвичай літаки-розвідники Північноатлантичного Альянсу дислокуються в Німеччині, проте зараз їх хочуть розмістити ближче до фронту.

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НАТО планує відправити кілька своїх літаків-розвідників AWACS до столиці Румунії Бухареста для відстеження військової активності Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба військово-політичного блоку.

Як уточнюється, зазвичай авіасистеми далекого радіолокаційного виявлення (AWACS) дислокуються в Німеччині, проте зараз у Північноатлантичному Альянсі вважають за доцільне перемістити їх ближче до країни-агресора.

Літаки мають прибути на авіабазу Отопені у Бухаресті вже 17 січня. Вони підтримуватимуть посилену присутність Північноатлантичного Альянсу в регіоні та стежитимуть за російською військовою активністю, зазначає пресслужба.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів у рішучості НАТО захищати кожен дюйм території союзників", — прокоментувала рішення про передислокацію літаків офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.

Вона наголосила, що AWACS може відстежувати літаки супротивника за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом стримування та оборони країн Північноатлантичного Альянсу.

У Румунії AWACS перебуватимуть кілька тижнів.

Авіаційний комплекс радіовиявлення та наведення (AWACS) — це електронна система, яка встановлюється на літаку або іншому літальному апараті. Вона використовується для далекого виявлення об'єктів противника — наприклад, ракет — у повітрі, землі й воді та наведення ними засобів ураження чи перехоплення. AWACS розраховані на застосування в умовах бойових дій.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 січня, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС розповів, що Україна та її збройні сили фактично стали членом НАТО. За його словами, ЗСУ отримають необхідне озброєння, зокрема танки, винищувачі, а також далекобійне озброєння для ураження цілей на відстані 300 км.

12 січня член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що вся молодь Росії має обов'язково пройти військову підготовку. Так вона буде зарезервована для російської армії.