Украина стала де-факто членом НАТО, — Резников

По словам министра обороны Украины, в начале полномасштабного вторжения России западные страны были обеспокоены тем, что военная помощь Киеву может быть воспринята Кремлем как эскалация, но позже изменили свой "подход к мышлению".

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Украина и ее вооруженные силы фактически стали членом НАТО. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC.

"Украина как страна и вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать", — рассказал Резников.

Министр обороны заявил, что Киев получит необходимое вооружение, в том числе танки, истребители, а также дальнобойное вооружение для поражения целей на расстоянии 300 км. Техника должна помочь в ходе весеннего наступления, к которому, по словам Резникова, готовятся Украина и Россия.

"Это беспокойство по поводу следующего уровня эскалации для меня является своего рода протоколом. Западные страны вначале были обеспокоены тем, что военная помощь может быть воспринята Россией как эскалация, но позже изменили свой "подход к мышлению", — добавил министр.

Резников также выразил уверенность в том, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО.

На вопрос журналистов о том, могут ли его заявления привести к эскалации, Резников ответил, что ему сложно представить новый уровень угрозы, ведь россияне и так убили уже много граждан Украины.

"Они наносят удары по моим городам, моей больнице, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей, очень много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Каков следующий уровень эскалации?", — добавил Резников.

Напомним, российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники 13 января сообщило о том, что в Кремле убеждены, что к моменту проведения президентский выборов в РФ в 2024 году война в Украине продолжится.

Ранее, 12 января, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит все необходимое вооружение для победы над Россией, так как политические элиты стран-партнеров приняли для себя решение, что Кремль должен проиграть.