Україна стала де-факто членом НАТО, — Резніков

За словами міністра оборони України, на початку повномасштабного вторгнення Росії західні країни були стурбовані тим, що військова допомога Києву може бути сприйнята Кремлем як ескалація, але пізніше змінили свій "підхід до мислення".

Related video

Україна та її збройні сили фактично стали членом НАТО. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС.

"Україна як країна та збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння, як її використовувати", — розповів Резніков.

Міністр оборони заявив, що Київ отримає необхідне озброєння, зокрема танки, винищувачі, а також далекобійне озброєння для ураження цілей на відстані 300 км. Техніка має допомогти під час весняного наступу, до якого, за словами Резнікова, готуються Україна та Росія.

"Це занепокоєння щодо наступного рівня ескалації для мене є своєрідним протоколом. Західні країни спочатку були стурбовані тим, що військова допомога може бути сприйнята Росією як ескалація, але пізніше змінили свій "підхід до мислення", — додав міністр.

Резніков також висловив упевненість у тому, що Україна в найближчому майбутньому стане членом НАТО.

На запитання журналістів про те, чи можуть його заяви призвести до ескалації, Резніков відповів, що йому важко уявити новий рівень загрози, адже росіяни й так убили вже багато громадян України.

"Вони завдають ударів по моїх містах, моїй лікарні, моїх дитячих садках, моїх школах. Вони вбили багато мирних жителів, дуже багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який наступний рівень ескалації?" — додав Резніков.

Нагадаємо, російське видання "Коммерсантъ" з посиланням на свої джерела 13 січня повідомило про те, що в Кремлі переконані, що на момент проведення президентських виборів в РФ у 2024 році війна в Україні продовжиться.

Раніше, 12 січня, радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна отримає все необхідне озброєння для перемоги над Росією, оскільки політичні еліти країн-партнерів вирішили, що Кремль має програти.