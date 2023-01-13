У Кремлі припускають, що на момент виборів у 2024 війна продовжиться, — росЗМІ

За даними російських журналістів, Володимир Путін уже готується взяти участь у президентських перегонах, які відбудуться наступного року.

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17 березня 2024 року в Росії відбудуться вибори президента, у яких має намір взяти участь чинний глава держави Володимир Путін. У Кремлі припускають, що на той час війна в Україні продовжиться. Про це в п'ятницю, 13 січня, пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на свої джерела.

"Хоча сам Володимир Путін ще не оголошував про участь у президентській кампанії 2024 року, внутрішньополітичний блок Кремля вже розпочав до неї підготовку, виходячи з того, що вибори пройдуть у заплановані терміни та за участю чинного глави держави", — повідомляють російські журналісти.

Повідомляється, що обговорення нової президентської кампанії розпочали за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в січні 2022 року. А в лютому "Єдиній Росії" дали завдання оновити свою базу прихильників. За інформацією росЗМІ, Москва вже має кілька сценаріїв проведення виборів, і всі вони припускають, що Путін візьме участь у них.

Водночас у Росії готуються провести регіональні вибори в поточному році, в тому числі на окупованих територіях України, зокрема в "Л/ДНР". У Кремлі вважають, що вибори відбудуться в "особливих умовах" через війну та з новою електоральною групою — сім'ями учасників бойових дій.

"Цього року вперше доведеться працювати з електоратом нових чотирьох регіонів, який візьме участь і в президентських виборах. Ухвалені (у "ДНР" та "ЛНР".) конституції передбачають непрямі вибори голів, а отже, там особливо гостро постає питання легітимності", — заявив анонімний представник Адміністрації президента.

У звіті Інституту вивчення війни ISW від 12 січня сказано, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, шукає "цапів-відбувайлів" за провали армії та неможливість військово-промислового комплексу країни-агресора вирішити проблему дефіциту озброєння й технологій.

У той же день The Washington Post писав, що зниження генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна на посаді говорить про те, що президент Росії Володимир Путін звик асоціювати людей із проблемами.

Нагадаємо, 11 січня російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що президент РФ Володимир Путін не доживе до наступного року. За словами опозиціонера, 2022 рік став роком, коли вплив Путіна почав слабшати.