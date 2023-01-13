В Кремле допускают, что к моменту выборов в 2024 война продолжится, — росСМИ

По данным российских журналистов, Владимир Путин уже готовится принять участие в президентской гонке, которая состоится в следующем году.

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17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента, в которых собирается принять участие действующий глава государства Владимир Путин. В Кремле допускают, что к этому времени война в Украине продолжится. Об этом в пятницу, 13 января, пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"Хотя сам Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства", — сообщают российские журналисты.

Сообщается, что обсуждение новой президентской кампании начали за месяц до полномасштабного вторжения России — в январе 2022 года. А в феврале "Единой России" дали задание обновить свою базу сторонников. По информации росСМИ, Москва уже имеет несколько сценариев проведения выборов и все они предполагают, что Путин примет в них участие.

При этом в России готовятся провести региональные выборы в текущем году, в том числе и на оккупированных территориях Украины, в частности в "Л/ДНР". В Кремле считают, что выборы пройдут в "особых условиях" из-за войны и с новой электоральной группой — семьями участников боевых действий.

"В этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие и в президентских выборах. Принятые (в "ДНР" и "ЛНР".) конституции предусматривают непрямые выборы глав, а значит, там особенно остро встает вопрос легитимности", — заявил анонимный представитель Администрации президента.

В отчете Института изучения войны ISW от 12 января сказано, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, ищет "козлов отпущения" за провалы армии и невозможность военно-промышленного комплекса страны-агрессора решить проблему дефицита вооружения и технологий.

В тот же день The Washington Post писал, что понижение генерала ВС РФ Сергея Суровикина в должности говорит о том, что президент России Владимир Путин привык ассоциировать людей с проблемами.

Напомним, 11 января российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что президент РФ Владимир Путин не доживет до следующего года. По словам оппозиционера, 2022 год стал годом, когда влияние Путина начало ослабевать.