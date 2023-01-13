"Должен пострадать": Путин в катастрофической ситуации, поэтому часто меняет военачальников, — СМИ

Аналитики считают, что кадровые перестановки не помогут России решить проблемы на фронте. Более того, в Кремле могут готовиться к новым поражением ВС РФ.

Related video

Аналитик и эксперт по вопросам безопасности Марк Галеотти заявил, что понижение генерала ВС РФ Сергея Суровикина в должности говорит о том, что президент России Владимир Путин привык ассоциировать людей с проблемами. Об этом пишет The Washington Post.

"Он думает, что все, что нужно, — это новый человек", — сказал Галеотти.

По его мнению, назначения Валерия Герасимова руководящим так называемой СВО говорит о том, что Путин пытается исправить проблемы российской армии. Что касается Суровикина, то Путин считает, что он должен страдать, так как также не смог добиться значительных побед на фронте.

Издание пишет, что изменения в руководстве, какими бы ни были их истинные цели, подчеркивают, что Путин никак не ожидал оказаться в такой катастрофической ситуации. Ему пришлось объявить непопулярную среди россиян мобилизацию, чтобы набрать дополнительные войска, так как ВС РФ понесли очень большие потери в Украине.

По словам журналистов, среди российских военкоров есть мнение, что кадровые перестановки в высшем командовании не решат проблем на фронте. Более того, возможно, что Герасимова выставят "козлом отпущения", так как РФ готовится к новым поражениям.

Также, как сказано в материале, перестановки выявили растущие разногласия в командовании. Аналитики говорят, что понижение Суровикина в должности было явным пренебрежением к главе Чечни Рамзану Кадырову и главе "группы Вагнера" Евгению Пригожину.

Как заявила российский политолог Татьяна Становая, Путин не может определиться, кому именно стоит доверить руководство войной с Украиной Суровикину и его сторонникам или Герасимову и его единомышленникам.

"Через пару месяцев могут убрать и Герасимова", — отметила она.

Молли МакКью, вашингтонский эксперт по информационным войнам, заявила, что новые назначения призваны восстановить баланс сил. По ее мнению,

"Путин любит подрезать ноги тому, кто в данный момент самый высокий, и я думаю, что это часть этого", — сказала МакКью в интервью.

Она отметила, что перестановки отражают подготовку к новым наступлениям.

"Я думаю, это сигнализирует об эскалации, стремлении продвигать и поддерживать войну", — сказала МакКью.

Напомним, что новым командующим российских войск в Украине назначен Герасимов. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Суровикин станет его заместителем. Также заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

Также Фокус писал, что в Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley. БМП Bradley, которые по версии Минобороны РФ, якобы уничтожили российские военные, еще находятся в США. Пентагон передаст их Украине в течение нескольких недель в рамках нового пакета военной помощи.

По мнению экспертов, Украина может нанести военное поражение РФ, освободив Крым. ВСУ могут освободить полуостров, перерезав пути снабжения российской группировки войска, которая там находится.