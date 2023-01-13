"Ударит лично по Путину": Украина может нанести военное поражение РФ, освободив Крым, — аналитики

По словам экспертов, Украина может военным путем освободить полуостров, перерезав пути снабжения российской группировки войска, которая там находится.

Related video

Майор армии США в отставке Джон Спенсер заявил, что с военной точки зрения у Украины есть шансы деоккупировать полуостров Крым. Об этом пишет издание Newsweek.

По его словам, для этого Киеву нужна помощи Запада. Тогда ВСУ смогут находящиеся там российские силы.

Также ветеран ВМС США и главный редактор военного новостного агентства SOFREP Шон Спунц заявил, что освобождение Крыма военным путем полностью реалистично. Так, полуостров сейчас снабжается тремя путями.

"Вдоль двух автомагистралей, которые идут из России и Украины с севера на юг. Затем на север идет небольшой мост Чонгар. На западе Керченский пролив и его мост, по которому осуществляется как автомобильное, так и железнодорожное движение", — сказал эксперт.

Он напомнил, что у Украины уже получилось взорвать Крымский мост. ВСУ должны перерезать пути снабжения на севере и на западе. Тогда РФ будет не в состоянии снабжать свои военные части на полуострове. Черноморскому флоту придется покинуть Севастополь и эвакуироваться.

А вот профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж считает, что освобождение Крыма потребует от Украины очень больших усилий. Однако если это получится сделать, то такой успех ударит по президенту РФ Владимиру Путину лично. Тогда в РФ начнут считать, что глава Кремля уже не в состоянии управлять.

Киммейдж отметил, что сейчас контроль над Крымом дает Путину стратегическое преимущество, поскольку он начал свое вторжение и оттуда тоже. Географическое положение может быть одной из причин, по которой Украина хочет вернуть себе полуостров.

Профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета Уильям Рино заявил, что у Украины, когда она вернет Крым, возникнет проблема с гражданами, которые хотят остаться в России. Из-за этого, как предположил эксперт, полуостров может стать предметом переговоров в будущем.

Ранее Фокус писал, что по мнению эксперта, российская оппозиция боится распада России и хочет сохранить Крым не меньше, чем Путин.

Кроме того, аналитики заявили, что Россия не сможет продолжать наступательные действия в 2023 году из-за снарядного голода. Так, Владимир Путин может ошибочно предполагать, что его армия еще способна на масштабное наступление.

Еще напомним, что в Минобороны РФ запустили фейк об уничтожении в Украине БМП Bradley. БМП Bradley, которые по версии Минобороны РФ, якобы уничтожили российские военные, еще находятся в США. Пентагон передаст их Украине в течение нескольких недель в рамках нового пакета военной помощи.