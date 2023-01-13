"Вдарить особисто по Путіну": Україна може завдати військової поразки РФ, звільнивши Крим, — аналітики

За словами експертів, Україна може військовим шляхом звільнити півострів, перерізавши шляхи постачання російського військового угруповання, яке там знаходиться.

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Майор армії США у відставці Джон Спенсер заявив, що з військової точки зору Україна має шанси деокупувати півострів Крим. Про це пише видання Newsweek.

За його словами, для цього Києву потрібна допомога Заходу. Тоді ЗСУ зможуть російські сили, які там знаходяться.

Також ветеран ВМС США та головний редактор військового агентства новин SOFREP Шон Спунц заявив, що звільнення Криму військовим шляхом повністю реалістичне. Так, півострів зараз забезпечується трьома шляхами.

"Вздовж двох автомагістралей, які йдуть з Росії та України з півночі на південь. Потім на північ йде невеликий міст Чонгар. На заході Керченська протока та її міст, яким здійснюється як автомобільний, так і залізничний рух", — сказав експерт.

Він нагадав, що Україні вже вдалося підірвати Кримський міст. ЗСУ мають перерізати шляхи постачання на півночі та на заході. Тоді РФ не зможе постачати свої військові частини на півострові. Чорноморському флоту доведеться залишити Севастополь та евакуюватися.

А ось професор історії Католицького університету Америки Майкл Кіммейдж вважає, що визволення Криму вимагатиме від України дуже великих зусиль. Однак, якщо це вдасться зробити, то такий успіх вдарить по президенту РФ Володимиру Путіну особисто. Тоді у РФ почнуть вважати, що глава Кремля вже не в змозі керувати.

Кіммейдж зазначив, що зараз контроль над Кримом дає Путіну стратегічну перевагу, оскільки він розпочав своє вторгнення і звідти теж. Географічне положення може бути однією з причин, через яку Україна хоче повернути собі півострів.

Професор і завідувач кафедри політології Північно-Західного університету Вільям Ріно заявив, що Україна, коли вона поверне Крим, має проблему з громадянами, які хочуть залишитися в Росії. Через це, як припустив експерт, острів може стати предметом переговорів у майбутньому.

Раніше Фокус писав, що, на думку експерта, російська опозиція боїться розпаду Росії і хоче зберегти Крим не менше, ніж Путін.

Крім того, аналітики заявили, що Росія не зможе продовжувати наступальні дії у 2023 році через снарядний голод. Так, Володимир Путін може помилково припускати, що його армія ще здатна на масштабний наступ.

Ще нагадаємо, що у Міноборони РФ запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley. БМП Bradley, які за версією Міноборони РФ, нібито знищили російські військові, ще перебувають у США. Пентагон передасть їх Україні протягом кількох тижнів у рамках нового пакету військової допомоги.