"Має постраждати": Путін у катастрофічній ситуації, тому часто змінює воєначальників, — ЗМІ

Аналітики вважають, що кадрові перестановки не допоможуть Росії розв'язати проблеми на фронті. Щобільше, у Кремлі можуть готуватися до нової поразки ЗС РФ.

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Аналітик та експерт з питань безпеки Марк Галеотті заявив, що зниження генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна на посаді говорить про те, що президент Росії Володимир Путін звик асоціювати людей із проблемами. Про це пише The Washington Pos t.

"Він думає, що все, що потрібно, — це нова людина", — сказав Галеотті.

На його думку, призначення Валерія Герасимова керівним так званою СВО свідчить про те, що Путін намагається виправити проблеми російської армії. Що стосується Суровікіна, то Путін вважає, що він повинен страждати, оскільки також не зміг здобути значних перемог на фронті.

Видання пише, що зміни в керівництві, хоч би якими були їхні справжні цілі, наголошують, що Путін ніяк не очікував опинитися в такій катастрофічній ситуації. Йому довелося оголосити непопулярну серед росіян мобілізацію, щоб набрати додаткові війська, оскільки ЗС РФ зазнала великих втрат в Україні.

За словами журналістів, серед російських військкорів є думка, що кадрові перестановки у вищому командуванні не вирішать проблем на фронті. Щобільше, можливо, що Герасимова виставлять "цапом-відбувайлом", оскільки РФ готується до нових поразок.

Також, як сказано в матеріалі, перестановки виявили зростаючі розбіжності у командуванні. Аналітики кажуть, що зниження Суровікіна на посаді було явною зневагою до голови Чечні Рамзана Кадирова та голови "групи Вагнера" Євгена Пригожина.

Як заявила російський політолог Тетяна Станова, Путін не може визначитися, кому саме варто довірити керівництво війною з Україною Суровікіну та його прихильникам чи Герасимову та його однодумцям.

"За кілька місяців можуть прибрати й Герасимова", — зазначила вона.

Моллі МакКью, вашингтонський експерт з інформаційних війн, заявила, що нові призначення покликані відновити баланс сил. На її думку,

"Путін любить підрізати ноги тому, хто зараз найвищий, і я думаю, що це частина цього", — сказала МакК'ю в інтерв'ю.

Вона зазначила, що перестановки відбивають підготовку до нових наступів.

"Я думаю, це сигналізує про ескалацію, прагнення просувати і підтримувати війну", — сказала МакКью.

Нагадаємо, що новим командувачем російських військ в Україні призначено Герасимова. Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Суровікін стане його заступником. Також заступниками Герасимова призначено головнокомандувача Сухопутних військ Олега Салюкова та заступника начальника Генштабу Олексія Кіма.

Також Фокус писав, що у Міноборони РФ запустили фейк про знищення в Україні БМП Bradley. БМП Bradley, які, за версією Міноборони РФ, нібито знищили російські військові, ще перебувають у США. Пентагон передасть їх Україні протягом кількох тижнів у рамках нового пакету військової допомоги.

На думку експертів, Україна може завдати військової поразки РФ, звільнивши Крим. ЗСУ можуть звільнити півострів, перерізавши шляхи постачання російського угруповання війська, яке там знаходиться.