Путин не доживет до 2024 года, его может убить ближнее окружение — СМИ

По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, 2022-й стал годом, когда влияние главы Кремля начало ослабевать. Из-за неудач ВС РФ ближнее окружение может ополчиться против него.

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Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что президент РФ Владимир Путин не доживет до следующего года. Об этом сообщает Newsweek.

Российский политический деятель допускает, что заявления об аннексии "новых территорий", которые в то же время РФ не контролирует полностью, а также неудавшееся наступление российских войск на Киев и отступление от Херсона, могут привести к тому, что ближнее окружение Путина ополчится против него.

По словам оппозиционера, 2022 год стал годом, когда влияние Путина начало ослабевать.

"Мой прогноз по-прежнему остается в силе, что он не увидит своего следующего дня рождения", — сказал Пономарев в интервью журналистам.

"Конечно, моя мечта — увидеть его [Путина] на скамье подсудимых в Гааге <…> Но его окружение не позволит ему оказаться в Гаагском суде, потому что его показания могут им очень навредить", — сказал Пономарев, добавив, что Путина в конечном итоге могут убить.

7 октября 2023 года Путину должен исполниться 71 год.

После появления доказательств, собранных неправительственными организациями, журналистами и следователями, посол США по особым поручениям в области международного уголовного права Бет ван Шаак в ноябре обвинил Россию в "систематических" военных преступлениях.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Гаага — подходящее место для расследования преступления "агрессии".

Кто такой Илья Пономарев?

Российский оппозиционер Илья Пономарев был единственным российским депутатом, голосовавшим против аннексии Крыма в 2014 году. Пономарев, который был депутатом Госдумы с 2007 по 2016 гг., сейчас находится в Украине, где ему предоставили гражданство. Он занимается оппозиционным движением, которое, по его замыслу, должно поспособствовать переходу РФ к демократии.

Напомним, что в Великобритании подтвердили планы направить Украине Challenger 2 — основные боевые танки британской армии.

Ранее Фокус сообщал, что журналист Юрий Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на фронте. В частности, операторам разведывательных и ударных дронов нужны средства термозащиты.