Політичні еліти країн-партнерів вирішили, що Росія має програти, — Подоляк

За словами радника голови ОП, коаліція держав, які підтримують Україну, розуміє, що Росія не має ресурсу для перемоги у війні.

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Україна отримає все необхідне озброєння для перемоги над Росією, оскільки політичні еліти країн-партнерів вирішили, що Кремль має програти. Про це у четвер, 12 січня, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Вікна".

За словами речника, спочатку країни-партнери вважали, що якщо передавати зброю Україні, то війна масштабується. Сьогодні вони розуміють, що якщо Київ отримає вчасно зброю, то війну, навпаки, буде локалізовано.

"Коаліція розуміє, що Росія не має ресурсу виграти. Розуміє, що передача зброї, особливо важкої, ракет, танків, дозволить локалізувати війну", — зазначив Подоляк.

Подоляк також підкреслив, що Європа позбавилася страху перед Росією.

Нагадаємо, 10 січня радник голови ОП повідомив, що Київ може отримати ППО Patriot на початку-середині весни. Поки що українські артилеристи проходять навчання на американських ЗРК, а в Україну постачають додаткові NASAMS, ЗРК Gepard та IRIS-T.

На день раніше, 9 січня, Подоляк заявив, що війна Росії з Україною рано чи пізно завершиться деокупацією материкової частини країни та Кримського півострова, над яким ЗСУ спочатку встановлять вогневий контроль.