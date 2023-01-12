Политические элиты стран-партнеров решили, что Россия должна проиграть, — Подоляк

По словам советника главы ОП, коалиция государств, поддерживающих Украину, понимает, что у России нет ресурса для победы в войне.

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Украина получит все необходимое вооружение для победы над Россией, так как политические элиты стран-партнеров приняли для себя решение, что Кремль должен проиграть. Об этом в четверг, 12 января, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Вікна".

По словам спикера, изначально страны-партнеры считали, что если передавать оружие Украине, то война масштабируется. Сегодня они понимают, что если Киев получит своевременно оружие, то война наоборот будет локализована.

"Коалиция понимает, что у России нет ресурса выиграть. Понимает, что передача оружия, особенно тяжелого, ракет, танков, позволит локализовать войну", — отметил Подоляк.

Подоляк также подчеркнул, что Европа избавилась от страха перед Россией.

Напомним, 10 января советник главы ОП сообщил, что Киев может получить ПВО Patriot в начале-середине весны. Пока же украинские артиллеристы проходят обучение на американских ЗРК, а в Украину поставляют дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T.

Днем ранее, 9 января, Подоляк заявил, что война России с Украиной рано или поздно завершится деоккупацией материковой части страны и Крымского полуострова, над которым ВСУ сначала установят огневой контроль.