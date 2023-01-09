"Это логика": Подоляк рассказал, как завершится война в Украине

По словам советника главы ОП, после установления огневого контроля ВСУ над Крымом, российские военные и гражданские покинут территорию полуострова в считанные дни.

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Война России с Украиной рано или поздно завершится деоккупацией материковой части страны и Крымского полуострова, над которым ВСУ сначала установят огневой контроль. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона в понедельник, 9 января.

По его словам, освобождение Крыма — это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины.

"Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне", — сказал Подоляк.

Он также уточнил, что сейчас нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, в какой последовательности ВСУ будут деоккупировать украинские территории от российских военных. Поэтому завершение боевых действий в Украине может происходить по нескольким сценариям. Но в итоге, по мнению Подоляка, все придет к восстановлению государственных границ Украины.

Михаил Подоляк выразил уверенность и в том, что скоро сможет пройтись по набережной в Ялте.

"Я там точно буду, потому что это логика. Жизнь идет в пределах логических коридоров", — заявил советник главы ОП.

Напомним, 6 января украинская разведка предупредила о том, что лидер РФ Владимир Путин планирует использовать территорию Крыма для организации ядерных провокаций. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Кремле осознают, что подобные провокации станут последним шагом на пути к концу самой современной России и режима Путина.

Кроме того представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк 3 января заявил, что Россия разместила на территории оккупированного Крыма носители тактического ядерного оружия. Речь идет о наземных комплексах, кораблях-ракетоносителях и боевой авиации.