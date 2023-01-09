Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Це логіка": Подоляк розповів, як завершиться війна в Україні

підляк, радник ермака, радник голови офісу оп
Фото: president.gov.ua | Подоляк озвучив свою версію деокупації материкової України та Криму

За словами радника голови ОП, після встановлення вогневого контролю ЗСУ над Кримом, російські військові та цивільні залишать територію півострова за лічені дні.

Related video

Війна Росії з Україною рано чи пізно завершиться деокупацією материкової частини країни та Кримського півострова, над яким ЗСУ спочатку встановлять вогневий контроль. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону у понеділок, 9 січня.

За його словами, звільнення Криму — це питання часу, і Росія піде звідти, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.

"Якщо ми звільняємо територію Луганської, Донецької чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що робитимуть там росіяни", — сказав Подоляк.

Він також уточнив, що зараз не можна сказати зі стовідсотковою впевненістю, в якій послідовності ЗСУ деокуповуватимуть українські території від російських військових. Тому завершення бойових дій в Україні може відбуватися за кількома сценаріями. Але зрештою, на думку Подоляка, все дійде відновлення державних кордонів України.

Михайло Подоляк висловив упевненість і в тому, що скоро зможе пройтися набережною в Ялті.

"Я там точно буду, тому що це логіка. Життя йде в межах логічних коридорів", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 6 січня українська розвідка попередила про те, що лідер РФ Володимир Путін планує використати територію Криму для організації ядерних провокацій. За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Кремлі усвідомлюють, що такі провокації стануть останнім кроком на шляху до кінця найсучаснішої Росії та режиму Путіна.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк 3 січня заявив, що Росія розмістила на території окупованого Криму носії тактичної ядерної зброї. Йдеться про наземні комплекси, кораблі-ракетоносії та бойову авіацію.