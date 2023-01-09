"Це логіка": Подоляк розповів, як завершиться війна в Україні

За словами радника голови ОП, після встановлення вогневого контролю ЗСУ над Кримом, російські військові та цивільні залишать територію півострова за лічені дні.

Related video

Війна Росії з Україною рано чи пізно завершиться деокупацією материкової частини країни та Кримського півострова, над яким ЗСУ спочатку встановлять вогневий контроль. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону у понеділок, 9 січня.

За його словами, звільнення Криму — це питання часу, і Росія піде звідти, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.

"Якщо ми звільняємо територію Луганської, Донецької чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що робитимуть там росіяни", — сказав Подоляк.

Він також уточнив, що зараз не можна сказати зі стовідсотковою впевненістю, в якій послідовності ЗСУ деокуповуватимуть українські території від російських військових. Тому завершення бойових дій в Україні може відбуватися за кількома сценаріями. Але зрештою, на думку Подоляка, все дійде відновлення державних кордонів України.

Михайло Подоляк висловив упевненість і в тому, що скоро зможе пройтися набережною в Ялті.

"Я там точно буду, тому що це логіка. Життя йде в межах логічних коридорів", — заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, 6 січня українська розвідка попередила про те, що лідер РФ Володимир Путін планує використати територію Криму для організації ядерних провокацій. За словами представника ГУР Андрія Юсова, у Кремлі усвідомлюють, що такі провокації стануть останнім кроком на шляху до кінця найсучаснішої Росії та режиму Путіна.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк 3 січня заявив, що Росія розмістила на території окупованого Криму носії тактичної ядерної зброї. Йдеться про наземні комплекси, кораблі-ракетоносії та бойову авіацію.