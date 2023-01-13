Следить за действиями России: НАТО направит в Румынию самолеты AWACS

Обычно самолеты-разведчики Североатлантического Альянса дислоцируются в Германии, однако сейчас их хотят разместить поближе к фронту.

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НАТО планирует направить несколько своих самолетов-разведчиков AWACS в столицу Румынии Бухарест для отслеживания военной активности Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба военно-политического блока.

Как уточняется, обычно авиасистемы дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) дислоцируются в Германии, однако сейчас в Североатлантическом Альянсе считают целесообразным переместить их поближе к стране-агрессору.

Самолеты должны прибыть на авиабазу Отопени в Бухаресте уже 17 января. Они будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического Альянса в регионе и следить за российской военной активностью, отмечает пресс-служба.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", — прокомментировала решение о передислокации самолетов официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Она подчеркнула, что AWACS может отслеживать самолеты противника за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны стран Североатлантического Альянса.

В Румынии AWACS будут находиться несколько недель.

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) — это электронная система, которая устанавливается на самолете или другом летательном аппарате. Она используется для дальнего обнаружения объектов противника — к примеру, ракет — в воздухе, на земле и на воде и наведения на них средств поражения или перехвата. AWACS рассчитаны на применение в условиях боевых действий.

Напомним, в пятницу, 13 января, министр обороны Алексей Резников в интервью BBC рассказал, что Украина и ее вооруженные силы фактически стали членом НАТО. По его словам, ВСУ получат необходимое вооружение, в том числе танки, истребители, а также дальнобойное вооружение для поражения целей на расстоянии 300 км.

12 января член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вся молодежь России должна в обязательном порядке пройти военную подготовку. Таким образом она будет зарезервирована для российской армии.