"Для войны с НАТО": депутат Госдумы предложил готовить к мобилизации всю российскую молодежь

По словам генерал-лейтенанта Виктора Соболева, поголовная военная подготовка позволит зарезервировать для армии 100% молодых россиян.

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Вся молодежь России должна в обязательном порядке пройти военную подготовку. Таким образом она будет зарезервирована для российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, передает российское агентство "Национальная служба новостей".

По словам 72-летнего Соболева, в настоящее время в Российской Федерации не хватает мобилизационного резерва для ведения "крупномасштабной войны с НАТО".

"Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет", — пожаловался депутат журналистам.

Для того, чтобы это исправить, сибирский депутат предлагает восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить военные сборы для молодежи.

"Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях", — предложил Соболев.

Он также уверен, что военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых россиян.

"В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят?" — возмутился российский генерал-лейтенант.

Соболев считает, что молодые россияне обязаны проходить военное обучение как минимум в течение шести месяцев, после этого они получат военно-учетную специальность и будут состоять в мобилизационном резерве ВС РФ "на случай войны".

В то же время вчера, 11 января, глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в разговоре с агентством РБК подчеркнул, что действующая в России система формирования мобилизационного резерва отвечает всем запросам государства и якобы хорошо себя зарекомендовала.

Напомним, 11 января Картаполов также рассказал, что уже весной этого года в России будет запущена кампания по повышению призывного возраста. В результате призываться в российскую армию будут граждане до 30 лет.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин "концептуально" поддерживает идею повышения призывного возраста в России, однако введение новых стандартов зависит от Министерства обороны, которое должно представить аргументы в пользу этого решения.