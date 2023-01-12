"Для війни з НАТО": депутат Держдуми запропонував готувати до мобілізації всю російську молодь

За словами генерал-лейтенанта Віктора Соболєва, поголовна військова підготовка дозволить зарезервувати для армії 100% молодих росіян.

Related video

Уся молодь Росії має обов'язково пройти військову підготовку. Так вона буде зарезервована для російської армії. Про це заявив член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-лейтенант Віктор Соболєв, повідомляє російське агентство "Національна служба новин".

За словами 72-річного Соболєва, зараз у Російській Федерації не вистачає мобілізаційного резерву для ведення "великомасштабної війни з НАТО".

"Навченого мобілізаційного резерву для ведення великомасштабної війни, якщо її НАТО розв'яже, у нас немає", — поскаржився депутат журналістам.

Для того, щоб це виправити, сибірський депутат пропонує відновлювати базу мобілізаційного розгортання та проводити військові збори для молоді.

"Потрібно все змінювати: проводити збори, потрібно навчати молодих людей у системі ДТСААФ, у навчальних частинах і підрозділах", — запропонував Соболєв.

Він також упевнений, що військово-обліковий фах повинні мати 100% молодих росіян.

"В армії у нас служив один із десяти, а дев'ять чоловік із десяти в армії не служили. Який вони резерв складуть?" — обурився російський генерал-лейтенант.

Соболєв вважає, що молоді росіяни зобов'язані проходити військове навчання як мінімум протягом шести місяців, після цього вони отримають військово-облікову спеціальність і перебуватимуть у мобілізаційному резерві ЗС РФ "на випадок війни".

Водночас учора, 11 січня, голова комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник Андрій Картаполов у розмові з агентством РБК підкреслив, що система формування мобілізаційного резерву, що діє в Росії, відповідає всім запитам держави й нібито добре себе зарекомендувала.

Нагадаємо, 11 січня Картаполов також розповів, що вже навесні цього року в Росії буде запущено кампанію з підвищення призовного віку. В результаті в російську армію призиватимуть громадян до 30 років.

Коментуючи цю заяву, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уточнив, що президент РФ Володимир Путін "концептуально" підтримує ідею підвищення призовного віку в Росії, проте запровадження нових стандартів залежить від Міністерства оборони, яке має надати аргументи на користь цього рішення.