"Побочные эффекты": Путин стал отрешенным, испытывает головокружения и слабость, — СМИ

По данным журналистов, глава Кремля проходит курс терапии с применением определенных препаратов. Он также планирует повысить ставки в войне в Украине до критического уровня, или даже пойти ва-банк.

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Президент РФ Владимир Путин в последние несколько дней выглядел замкнутым, немногословным и глубоко озабоченным. Он практически никого не принимает. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

Британские журналисты ссылаются на информацию Telegram-канала "Генерал СВР", который, предположительно ведет экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ и который якобы располагает информацией из близкого окружения Путина, в том числе телохранителей российского президента.

Сообщается, что причин такому поведению несколько. Одна из них — в том, что Путин болен и проходит курс терапии с применением препаратов, которые кроме терапевтического эффекта вызывают еще и слабость, и головокружения, а также подавляют аппетит. Все это сказывается на его общем состоянии главы Кремля.

Более того, Путин анонсировал "большие решения", призванные радикально изменить положение вещей на внутри- и внешнеполитическом треке. Сейчас обдумываются временные рамки реализации этих планов.

По информации источников такое поведение свойственно Путину перед принятием ключевых решений. Он может повысить ставки в войне в Украине до критического уровня, а в случае провала планирующегося наступления ВС РФ и потери контроля даже над некоторыми оккупированными территориями, он не сможет убедить элиты в возможности "победного" выхода из развязанной войны.

После этого ни о каких победных наступлениях российских войск не будет и речи, а военное поражение непосредственно затронет Путина.

Ядерное оружие

Источник журналистов допускает, что в таком случае глава Кремля пойдет на радикальный шаг и применит ядерное оружие, однако это приведет к катастрофе и в удержать власть президент РФ уже не сможет.

"Потери ВС РФ: 220 тысяч человек"

Сообщается, что Кремль заказал в Китае 21 передвижной крематорий, а заказ доставят в РФ уже в ближайшее время. Согласно оценкам экспертов при Совбезе РФ, имена которых не называются, если планы российского руководства возобновить наступление реализуются, уже к 1 мая 2023 года общая численность безвозвратных потерь для ВС РФ может быть выше 220 000 человек.

Напомним, что в российских СМИ сообщают, что Путин готовит "важнейшее" заявление по войне в Украине. По сведениям журналистов, президент РФ прежде провел несколько непубличных совещаний и должен выступить на мероприятиях в Петербурге к 80-летию прорыва блокады.

Ранее Фокус сообщал, что аналитики из ISW в сводке от 16 января сообщили, что Путин приписывает успехи "группы Вагнера" российскому Минобороны. Имя руководителя "группы Вагнера" Евгения Пригожина он не упоминает.