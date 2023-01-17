"Побічні ефекти": Путін став відчуженим, відчуває запаморочення та слабкість, — ЗМІ

За даними журналістів, глава Кремля проходить курс терапії із застосуванням певних препаратів. Він також планує підвищити ставки у війні в Україні до критичного рівня або навіть піти ва-банк.

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Президент РФ Володимир Путін останні кілька днів виглядав замкнутим, небагатослівним і глибоко стурбованим. Він практично нікого не сприймає. Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на джерела.

Британські журналісти посилаються на інформацію Telegram-каналу "Генерал СЗР", який, імовірно веде ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки РФ і який нібито має інформацію з близького оточення Путіна, в тому числі охоронців російського президента.

Повідомляється, що причин такої поведінки є кілька. Одна з них — у тому, що Путін хворий і проходить курс терапії із застосуванням препаратів, які, крім терапевтичного ефекту, викликають ще й слабкість, і запаморочення, а також пригнічують апетит. Усе це позначається на загальному стані глави Кремля.

Більше того, Путін анонсував "великі рішення", покликані радикально змінити стан речей на внутрішньо- та зовнішньополітичному треку. Наразі обмірковуються тимчасові рамки реалізації цих планів.

За інформацією джерел, така поведінка властива Путіну перед прийняттям ключових рішень. Він може підвищити ставки у війні в Україні до критичного рівня, а у разі провалу планованого наступу ЗС РФ та втрати контролю навіть над деякими окупованими територіями, він не зможе переконати еліти у можливості "переможного" виходу з розв'язаної війни.

Після цього ні про які переможні наступи російських військ не буде й мови, а військова поразка безпосередньо торкнеться Путіна.

Ядерна зброя

Джерело журналістів припускає, що в такому разі глава Кремля піде на радикальний крок і застосує ядерну зброю, проте це призведе до катастрофи і утримати владу президент РФ вже не зможе.

"Втрати ЗС РФ: 220 тисяч осіб"

Повідомляється, що Кремль замовив у Китаї 21 пересувний крематорій, а замовлення доставлять до Росії вже найближчим часом. Згідно з оцінками експертів при Радбезі РФ, імена яких не називаються, якщо плани російського керівництва відновити наступ реалізуються, вже до 1 травня 2023 року загальна чисельність безповоротних втрат для ЗС РФ може бути вищою за 220 000 осіб.

Нагадаємо, що в російських ЗМІ повідомляють, що Путін готує "найважливішу" заяву щодо війни в Україні. За даними журналістів, президент РФ насамперед провів кілька непублічних нарад і має виступити на заходах у Петербурзі до 80-річчя прориву блокади.

Раніше Фокус повідомляв, що аналітики з ISW у зведенні від 16 січня повідомили, що Путін приписує успіхи "групи Вагнера" російському Міноборони. Ім'я керівника "групи Вагнера" Євгена Пригожина він не згадує.