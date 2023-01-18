Путин хочет изменить ход войны, но у Украины будет окно возможностей летом, — ISW

По словам Диониса Ценуса, аналитика из литовского Центра исследований Восточной Европы, расширение российской армии — объективная необходимость, так как ВСУ с помощью западного оружия уничтожили значительную ее часть в 2022 году. В 2023 тенденция продолжится.

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Решение увеличить численность российской армии с 1,35 до 1,5 млн человек, указывает на то, что президент РФ Владимир Путин готовится к затяжной войне. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке за 17 января.

Во вторник, 17 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обнародовал трехлетний план по расширению вооруженных сил. Планируется сформировать 12 новых полков, в Московской и Ленинградской областях появятся военные округа, а также увеличится численность призывников.

Новый армейский корпус также появится в Карелии, регионе граничащем с Финляндией.

По оценкам военных исследователей, Кремль планирует быстро создать мощную армию. Но многое будет зависеть от того, удастся ли Путину направить значительную часть федерального бюджета на реализацию своих военных амбиций.

Анонсирование расширение ВС РФ в течение месяцев не будет влиять на войну в Украине, но уже к 2024 году такой шаг может сказаться на соотношении сил, отмечают аналитики из ISW.

Это обстоятельство создает условия, в которых российская армия может представлять собой значительную угрозу соседним странам, в том числе входящим в НАТО.

Дионис Ценус, аналитик из литовского Центра исследований Восточной Европы, выделил две основных цели расширения ВС РФ.

"Во-первых, Россия готовится к затяжной войне против Украины на украинской земле", — объяснил он, добавив, что ВС РФ будут пытаться укреплять оборону оккупированных территорий, в том числе и Крыма.

Более того, обновление российской армии — объективная необходимость, т.к. значительная часть личного состава ВС РФ была уничтожена украинскими войсками с помощью западного оружия в 2022 году, и в 2023-м эта тенденция продолжится.

Окно возможностей для Украины

По оценкам ISW, у Украины, судя по всему, будет окно возможностей в течение всего лета, если западная военная помощь поступит своевременно.

Напомним, что 18 января Путин может объявить новую мобилизацию или даже войну Украине, согласно прогнозам ISW.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам руководителя "группы Вагнера" Евгения Пригожина, многие из администрации Путина ждут скорейшего поражения России в войне в Украине.