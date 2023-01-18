Путін хоче змінити хід війни, але Україна матиме вікно можливостей улітку, — ISW

За словами Діоніса Ценуса, аналітика з литовського Центру досліджень Східної Європи, розширення російської армії є об'єктивною необхідністю, оскільки ЗСУ за допомогою західної зброї знищили значну її частину в 2022 році. 2023 року тенденція продовжиться.

Related video

Рішення збільшити чисельність російської армії з 1,35 до 1,5 млн осіб, вказує на те, що президент РФ Володимир Путін готується до затяжної війни. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у своєму зведенні за 17 січня.

У вівторок, 17 січня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оприлюднив трирічний план щодо розширення збройних сил. Планується сформувати 12 нових полків, у Московській і Ленінградській областях з'являться військові округи, а також збільшиться чисельність призовників.

Новий армійський корпус також з'явиться в Карелії, що межує з Фінляндією.

За оцінками військових дослідників, Кремль планує швидко створити потужну армію. Але багато залежатиме від того, чи вдасться Путіну направити значну частину федерального бюджету на реалізацію своїх військових амбіцій.

Анонсування розширення ЗС РФ протягом місяців не впливатиме на війну в Україні, але вже до 2024 року такий крок може позначитися на співвідношенні сил, зазначають аналітики з ISW.

Ця обставина створює умови, в яких російська армія може становити значну загрозу сусіднім країнам, у тому числі таким, що входять у НАТО.

Діоніс Ценус, аналітик із литовського Центру досліджень Східної Європи, виділив дві основні цілі розширення ЗС РФ.

"По-перше, Росія готується до затяжної війни проти України на українській землі", — пояснив він, додавши, що ЗС РФ намагатимуться зміцнювати оборону окупованих територій, у тому числі й Криму.

Понад те, оновлення російської армії — об'єктивна необхідність, тому що значну частину особового складу ЗС РФ знищили українські військові за допомогою західної зброї 2022 року, і 2023-го ця тенденція продовжиться.

Вікно можливостей для України

За оцінками ISW, Україна, судячи з усього, матиме вікно можливостей протягом усього літа, якщо західна військова допомога надійде вчасно.

Нагадаємо, що 18 січня Путін може оголосити нову мобілізацію чи навіть війну Україні, згідно з прогнозами ISW.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами керівника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, багато хто з адміністрації Путіна чекають якнайшвидшої поразки Росії у війні в Україні.