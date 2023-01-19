"Таллинская декларация": 9 стран Европы заявили о беспрецедентной военной помощи Украине

В совместном заявлении глав Минобороны говорится, что Украина должна получить боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО и боевые машины пехоты.

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Министры обороны 9 стран Европы встретились 19 января, чтобы обсудить поддержку Украины в ее военном противостоянии с агрессивной Россией. Была подписана "Таллинская декларация", в которой Киеву пообещали беспрецедентную военную помощь. Заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Министры обороны Великобритании, Чехии, Польши, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов и Словакии заявили, что продолжат поддерживать Украину, объединяя других союзников и партнеров, чтобы обеспечить "стратегический всплеск" глобальной поддержки.

"Новый уровень требуемой боевой мощи достигается только за счет комбинации эскадрилий основных боевых танков, находящихся под противовоздушной и противоракетной обороной, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами", — сказано в сообщении.

Также в заявлении упоминается, что у Украины должна быть возможность атаковать российские узлы тылового обеспечения и управления на оккупированной территории.

"Мы обязуемся коллективно добиваться доставки беспрецедентного пакета помощи, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", — заявили министры.

Также опубликован полный список военной помощи от каждой из стран:

Дания: Дания продолжает военную и гражданскую поддержку Украины. Дания также продолжит обучение украинских военнослужащих. Чехия: Чешская Республика будет продолжать оказывать поддержку Украине посредством поставок военной техники. Эстония: Эстонский пакет состоит из десятков 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц Д-30, тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей, сотен противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боезапасом общей стоимостью примерно 113 млн евро. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит проводить как базовую, так и специальную подготовку сотен военнослужащих ВСУ. Латвия: Латвия готовит новую помощь с дополнительными десятками переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger) и дополнительными элементами ПВО, двумя вертолетами M-17, десятками пулеметов с боеприпасами, несколькими десятками БПЛА и запчастями для гаубицы M109. Латвия также вкладывает огромные средства в обучение украинских солдат. Литва: новый литовский пакет военной поддержки состоит из десятков зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8 общей стоимостью в 85 млн евро. Еще в этом году еще 40 млн евро будут вложены в закупки для поддержки украинских военных. Сюда войдут антидроновое оружие, оптика, тепловизионные устройства и БПЛА. Кроме того, 2 млн евро будут переведены в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения для Киева. Польша: Польша будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь Украине до тех пор, пока это необходимо. Новый польский пакет состоит из зенитных орудий С-60 и 70 000 боеприпасов. Страна продолжит поставки 155-мм гаубиц KRAB и различных боеприпасов. Кроме того, Польша готова предоставить роту танков Leopard 2 с 1000 боеприпасов. Словакия: в дополнение к уже переданному тяжелому оборудованию Словакия продолжит интенсивные переговоры с союзниками о возможностях разблокирования дополнительного оборудования для поставок Украине. В настоящее время усилия сосредоточены на возможностях, связанных с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО, а также на увеличении производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов. Великобритания: ускоренный пакет состоит из эскадрильи танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, 155-мм самоходных орудий AS90, бронированных машин. Также страна предоставит Украине БПЛА, сотни ракет GMLRS, ракеты для системы ПВО Starstreak, 600 боеприпасов для ПТРК Brimstone, а также оборудование для ремонта танков и БМП.

Ранее Фокус писал, что Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разблокировала поставки всех видов вооружений. По словам главы МИД Украины, Россия еще попытается одержать победу на поле боя, а потому нужно сделать все, чтобы этого не допустить.