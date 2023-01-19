"Таллінська декларація": 9 країн Європи заявили про безпрецедентну військову допомогу Україні

У спільній заяві глав Міноборони йдеться, що Україна має отримати бойові танки, важку артилерію, засоби ППО та бойові машини піхоти.

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Міністри оборони 9 країн Європи зустрілися 19 січня, щоб обговорити підтримку України у її воєному протистоянні з агресивною Росією. Було підписано "Таллінську декларацію", в якій Києву пообіцяли безпрецедентну військову допомогу. Заява опублікована на сайті уряду Великої Британії.

Міністри оборони Великобританії, Чехії, Польщі, Данії, Естонії, Литви, Латвії, Нідерландів і Словаччини заявили, що продовжать підтримувати Україну, об'єднуючи інших союзників і партнерів, щоб забезпечити "стратегічний сплеск" глобальної підтримки.

"Новий рівень необхідної бойової потужності досягається лише за рахунок комбінації ескадрилій основних бойових танків, що перебувають під протиповітряною та протиракетною обороною і діють разом із дивізійними артилерійськими групами", — сказано в повідомленні.

Також у заяві згадується, що Україна має мати можливість атакувати російські вузли тилового забезпечення й управління на окупованій території.

"Ми зобов'язуємося колективно добиватися доставки безпрецедентного пакету допомоги, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для оборони України", — заявили міністри.

Також опубліковано повний список військової допомоги від кожної з країн:

Данія: Данія продовжує військову та цивільну підтримку України. Данія також продовжить навчання українських військовослужбовців. Чехія: Чеська Республіка продовжуватиме надавати підтримку Україні через постачання військової техніки. Естонія: Естонський пакет складається з десятків 155-мм гаубиць FH-70 і 122-мм гаубиць Д-30, тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів, машин підтримки артилерійських частин, сотень протитанкових гранатометів Carl-Gustaf. Крім того, 2023 року Естонія продовжить проводити як базову, так і спеціальну підготовку сотень військовослужбовців ЗСУ. Латвія: Латвія готує нову допомогу з додатковими десятками переносних зенітно-ракетних комплексів (Stinger) і додатковими елементами ППО, двома гелікоптерами M-17, десятками кулеметів із боєприпасами, кількома десятками БПЛА та запчастинами для гаубиці M109. Латвія також вкладає величезні кошти в навчання українських солдатів. Литва: новий литовський пакет військової підтримки складається з десятків зенітних знарядь L-70 із десятками тисяч боєприпасів і двох вертольотів Мі-8 загальною вартістю 85 млн євро. Ще цього року ще 40 млн євро буде вкладено в закупівлі для підтримки українських військових. Сюди увійдуть антидронова зброя, оптика, тепловізійні пристрої та БПЛА. Крім того, 2 млн євро буде переведено до Міжнародного фонду Великобританії для фінансування проєктів із придбання важкого озброєння для Києва. Польща: Польща продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу Україні доти, доки це необхідно. Новий польський пакет складається із зенітних знарядь С-60 і 70 000 боєприпасів. Країна продовжить постачання 155-мм гаубиць KRAB і різних боєприпасів. Крім того, Польща готова надати роту танків Leopard 2 із 1000 боєприпасів. Словаччина: на додаток до вже переданого важкого обладнання Словаччина продовжить інтенсивні переговори зі союзниками щодо можливостей розблокування додаткового обладнання для постачання Україні. Зараз зусилля зосереджені на можливостях, пов'язаних із основними бойовими танками, бойовими машинами піхоти, системами ППО, а також збільшення виробництва гаубиць, обладнання для розмінування та боєприпасів. Великобританія: прискорений пакет складається з ескадрильї танків Challenger 2 з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами, 155-мм самохідних знарядь AS90, броньованих машин. Також країна надасть Україні БПЛА, сотні ракет GMLRS, ракети для системи ППО Starstreak, 600 боєприпасів для ПТРК Brimstone, а також обладнання для ремонту танків і БМП.

Раніше Фокус писав, що Дмитро Кулеба заявив, що Україна розблокувала постачання всіх видів озброєнь. За словами глави МЗС України, Росія ще спробує здобути перемогу на полі бою, а тому треба зробити все, щоб цього не допустити.