"Сбивать самолеты проще": в ГУР объяснили, почему заявления РФ о наступлении на Львов — это блеф

По словам замглавы украинской разведки Вадима Скибицкого, Россия проводит мощную информационную кампанию против украинцев, чтобы запугать людей и растянуть силы государства.

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Украина максимально подготовилась к возможному наступлению россиян с территории Беларуси и предполагаемой попытке отрезать страну от остальной Европы. Об этом рассказал заместитель начальника военной разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью агентству "Укринформ", опубликованному 23 января.

По словам представителя ГУР, Россия в настоящее время проводит мощную информационную кампанию против населения Украины, пытаясь запугать людей и растянуть силы государства. И заявления о предстоящем наступлении со стороны Беларуси и попытках захвата Львова являются частью этого плана.

"Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч", — объясняет Скибицкий.

Он подчеркивает, что такого количества военных там нет. Генерал-майор уверен, что сегодня в соседней стране гораздо меньше захватчиков, чем было в феврале прошлого года во время полномасштабного вторжения.

При этом украинские силы подготовились к различным вариантам возможного наступления россиян. В частности, в северной части Украины — на границе с Беларусью — проверили подготовку дислоцированных там подразделений.

Кроме того, на различных участках созданы соответствующие оборонные рубежи, развернута и усилена система ПВО, включая Киев, говорит Скибицкий.

"И если мы сбиваем сейчас вражеские крылатые ракеты, то, поверьте, сбивать вертолеты и самолеты гораздо проще", — добавил он.

Представитель ГУР уверен, что за прошедшее время Россия также училась на своих ошибках. В результате сегодня оккупанты гораздо лучше понимают и оценивают возможности Украины по обороне своей территории.

Напомним, в интервью изданию Delfi 20 января Вадим Скибицкий заявил, что президент России Владимир Путин все еще жив, поскольку проходит лечение у лучших западных врачей. При этом замглавы ГУР уверен, что в Кремле усиливается раскол из-за череды военных неудач ВС РФ в Украине.