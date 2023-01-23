"Збивати літаки простіше": в ГУР пояснили, чому заяви РФ про наступ на Львів — це блеф

За словами заступника голови української розвідки Вадима Скібіцького, Росія проводить потужну інформаційну кампанію проти українців, щоб залякати людей і розтягнути сили держави.

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Україна максимально підготувалася до можливого наступу росіян з території Білорусі та передбачуваної спроби відрізати країну від решти Європи. Про це розповів заступник начальника військової розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю агенції "Укрінформ", опублікованому 23 січня.

За словами представника ГУР, Росія наразі проводить потужну інформаційну кампанію проти населення України, намагаючись залякати людей та розтягнути сили держави. І заяви про майбутній наступ з боку Білорусі та спроби захоплення Львова є частиною цього плану.

"Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, говорять про 220-тисячне угруповання на території Білорусі, а нещодавно говорили, що там розгорнуто 150 тисяч", — пояснює Скібіцький.

Він наголошує, що такої кількості військових там немає. Генерал-майор впевнений, що сьогодні у сусідній країні набагато менше загарбників, ніж було у лютому минулого року під час повномасштабного вторгнення.

При цьому українські сили підготувалися до різних варіантів можливого наступу росіян. Зокрема, у північній частині України – на кордоні з Білоруссю – перевірили підготовку дислокованих там підрозділів.

Крім того, на різних ділянках створено відповідні оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО, включаючи Київ, каже Скібіцький.

"І якщо ми збиваємо зараз ворожі крилаті ракети, то, повірте, збивати гелікоптери та літаки набагато простіше", — додав він.

Представник ГУР впевнений, що за минулий час Росія також вчилася на своїх помилках. В результаті сьогодні окупанти набагато краще розуміють та оцінюють можливості України щодо оборони своєї території.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Delfi 20 січня Вадим Скібіцький заявив, що президент Росії Володимир Путін все ще живий, оскільки проходить лікування у найкращих західних лікарів. При цьому заступник голови ГУР впевнений, що у Кремлі посилюється розкол через низку військових невдач ЗС РФ в Україні.