США встают на "опаснейший путь" в войне с непредвиденными последствиями, — МИД РФ

По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, США возглавили "психологическую войну" против РФ, которая "не прекращается, а усиливается".

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В понедельник, 23 января, заместитель главы МИД России Сергей Рябков обвинил США в участии в "психологической войне", поскольку под началом Вашингтона проводится расширение военной помощи Украине со стороны НАТО. Об этом сообщает Newsweek.

Союзники обсуждают с представителями Киева поставки танков и дальнобойных ракет, а Рябков назвал расширение поддержки Киева со стороны Вашингтона крайне опасным. По его мнению, это чревато непредвиденными последствиями.

Заявления США о возможности поставок ракет дальнего действия MGM-140 ATACMS Киеву — это элемент психологической войны, считает представитель МИД РФ.

"Это элемент психологической войны, не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России", — заявил российский дипломат.

Рябков назвал эскалацию конфликта — опаснейшим путем, последствия которого могут оказаться непредсказуемыми. При этом, считает, замглавы российского МИДа, сигналы со стороны РФ игнорируются.

Представители Украины ужа на протяжении месяцев запрашивают у США ракеты ATACMS дальность которых составляет до 300 км.

Этими ракетами комплектуются системы M270 MLRS на гусеничных шасси, а также колесные HIMARS, которые наносят дальние удары по российским позициям и центрам снабжения.

Поставляющиеся ВСУ сейчас ракеты GMLRS могут бить на распоряжении около 60 миль (96 км).

Поставки ATACMS позволят увеличить это расстояние более чем втрое. В таком случае позиции россиян в Крыму и на севере окажутся в зоне досягаемости ракет украинских сил.

Напомним, что вопрос поставок самолетов Украине сдвинулся с мертвой точки, теперь остаются только ATACMS. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Leopard 2 лучше любого российского танка. У немецких танков Leopard 2 есть ряд особенностей, например постоянная разработка новых боеприпасов. С их помощью ВСУ смогут эффективнее ликвидировать российские машины.