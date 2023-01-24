США встають на "найнебезпечніший шлях" у війні з непередбаченими наслідками, — МЗС РФ

За словами заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова, США очолили "психологічну війну" проти РФ, яка "не припиняється, а посилюється".

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У понеділок, 23 січня, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков звинуватив США в участі у "психологічній війні", оскільки під керівництвом Вашингтона проводиться розширення військової допомоги Україні з боку НАТО. Про це повідомляє Newsweek.

Союзники обговорюють із представниками Києва постачання танків і далекобійних ракет, а Рябков назвав розширення підтримки Києва з боку Вашингтона вкрай небезпечним. На його думку, це загрожує непередбаченими наслідками.

Заяви США про можливість постачання ракет дальньої дії MGM-140 ATACMS Києву – це елемент психологічної війни, вважає представник МЗС РФ.

"Це елемент психологічної війни, яка не припиняється, а гібридної війни колективного Заходу, що посилюється, на чолі зі США проти Росії", — заявив російський дипломат.

Рябков назвав ескалацію конфлікту найнебезпечнішим шляхом, наслідки якого можуть виявитися непередбачуваними. Водночас, вважає заступник голови російського МЗС, сигнали з боку РФ ігноруються.

Представники України вже протягом місяців запитують у США ракети ATACMS дальність яких становить до 300 км.

Цими ракетами комплектуються системи M270 MLRS на гусеничних шасі, а також колісні HIMARS, які завдають дальніх ударів по російських позиціях і центрах постачання.

Ракети GMLRS, які постачають для ЗСУ, зараз можуть бити на близько 60 миль (96 км).

Постачання ATACMS дозволять збільшити цю відстань більш ніж утричі. У такому разі позиції росіян у Криму та на півночі опиняться в зоні досяжності ракет українських сил.

Нагадаємо, що питання постачання літаків Україні зрушило з мертвої точки, тепер залишаються лише ATACMS. Таку заяву зробив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому Leopard 2 кращий за будь-який російський танк. Німецькі танки Leopard 2 мають низку особливостей, наприклад, постійну розробку нових боєприпасів. Із їхньою допомогою ЗСУ зможуть ефективніше ліквідувати російські машини.