Изменение стратегии Путина ведет к постоянной войне в Европе, — СМИ

По данным журналистов, Кремль, согласно российским традициями ведения войны, готовится к затяжной военной кампании. Россия на веками вела войны, не жалея живой силы — миллионы бросались в мясорубку ради победы.

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Новая стратегия российского президента Владимира Путина уже больше ориентирована не столько на ведение "спецоперации", сколько на крупномасштабную войну на истощение. Отсюда угроза продолжительного конфликта на территории Европы. Об этом сообщает Fox News.

Путин, согласно российским традициями ведения войны, готовится к затяжной военной кампании. Россия на веками вела все свои войны, не жалея живой силы — миллионы бросались в мясорубку ради победы.

Во Второй мировой погибло 25 миллионов советских граждан, а нынешние потери ВС РФ составляют порядка 100 000 человек.

Учитывая, что население РФ — 143 млн человек, впереди еще много кровопролитий, прежде чем Украина сможет добиться победы.

На минувшей неделе в РФ объявили, что для укрепления вооруженных сил в период 2023-2026 гг. будут предприняты радикальные изменения, что указывает на намерение Москва пересмотреть свой подход к развязанной в Украине войне. Новая стратегия Путина уже ориентирована не столько на ведение "специальной военной операции", сколько крупномасштабной войны на истощение.

Журналисты считают, что такие изменения, а также вступление Швеции и Финляндии в НАТО, приведут к постоянной угрозе конфликта на территории Европы.

Общая граница России с Финляндией —1338 км. После вступления двух скандинавских стран в Альянс, граница НАТО и РФ удвоится.

В конце декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал план по расширению российской армии с 1 до 1,5 млн человек. Для этой цели к ранее мобилизованным 315 тысячам добавятся полмиллиона призывников, согласно данными. украинской разведки.

Напомним, что в МИД РФ предупредили, что США встают на "опаснейший путь" в войне с непредвиденными последствиями. Со слов замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Соединенные Штаты возглавили "психологическую войну" против России, которая "только усиливается".

Ранее Фокус сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставить Украине танки Leopard 2А6. По информации Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6. Прежде Шольц заявлял, что готов передать боевые танки только вместе с другими.