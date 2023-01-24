Зміна стратегії Путіна веде до постійної війни у Європі, — ЗМІ

За даними журналістів, Кремль, згідно з російськими традиціями ведення війни, готується до затяжної військової кампанії. Росія століттями вела війни, не шкодуючи живої сили — мільйони кидалися в м'ясорубку заради перемоги.

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Нова стратегія російського президента Володимира Путіна вже більше орієнтована не так на ведення "спецоперації", як на великомасштабну війну на виснаження. Звідси є загроза тривалого конфлікту на території Європи. Про це повідомляє Fox News.

Путін, згідно з російськими традиціями ведення війни, готується до затяжної військової кампанії. Росія століттями вела всі свої війни, не шкодуючи живої сили — мільйони кидалися в м'ясорубку заради перемоги.

У Другій світовій загинуло 25 мільйонів радянських громадян, а нинішні втрати ЗС РФ становлять приблизно 100 000 людей.

Враховуючи, що населення РФ — 143 млн осіб, попереду ще багато кровопролиття, перш ніж Україна зможе здобути перемогу.

Минулого тижня в РФ оголосили, що для зміцнення збройних сил у період 2023-2026 років буде зроблено радикальні зміни, що вказує на намір Москви переглянути свій підхід до розв'язаної в Україні війни. Нова стратегія Путіна вже орієнтована не так на ведення "спеціальної військової операції", як на великомасштабну війну на виснаження.

Журналісти вважають, що такі зміни, а також вступ Швеції та Фінляндії до НАТО призведуть до постійної загрози конфлікту на території Європи.

Загальний кордон Росії з Фінляндією — 1 338 км. Після вступу двох скандинавських країн до Альянсу кордон НАТО та РФ подвоїться.

Наприкінці грудня 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував план розширення російської армії з 1 до 1,5 млн осіб. Для цієї мети до раніше мобілізованих 315 тисяч додадуться півмільйона призовників, згідно з даними української розвідки.

Нагадаємо, що в МЗС РФ попередили, що США встають на "найнебезпечніший шлях" у війні з непередбаченими наслідками. За словами заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова, Сполучені Штати очолили "психологічну війну" проти Росії, яка "тільки посилюється".

Раніше Фокус повідомляв, що канцлер ФРН Олаф Шольц погодився поставити Україні танки Leopard 2А6. За інформацією Spiegel, йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6. Раніше Шольц заявляв, що готовий передати бойові танки лише разом з іншими.