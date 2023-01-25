В Киеве пройдет марш памяти Михаила Жизневского и других белорусов, погибших за Украину (фото)

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", за Украину отдали свои жизни 33 белоруса, и это только известные имена. Реальные цифры могут быть еще выше.

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В четверг, 26 января в 17:00, в центре Киева пройдет марш, призванный почтить память Михаила Жизневского и других погибших белорусских защитников Украины. Об этом сообщается на странице марша в Facebook.

"Друзья! Приглашаем 26 января в 17:00 на Марш памяти героя Небесной сотни, героя Украины и Беларуси Михаила Жизневского, который погиб во время кровавых событий на улице Грушевского 22 января 2014 года от беркутовской пули, а также памяти всех уроженцев Беларуси, которые погибли в боях за Украину с 2014 по 2022 гг." — говорится в публикации.

[ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского

Марш приурочен ко дню рождения Жизневского, участника Революции достоинства. Маршрут шествия будет тем же, что и 9 лет тому назад.

Михайловская площадь — Софийская площадь — Европейская площадь — народный мемориал Жизневскому на ул. Грушевского (напротив стадиона "Динамо" им. Лобановского").

В случае, если объявят воздушную тревогу, все участники спустятся в метро на станции "Майдан Незалежності".

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", с 2014 года за свободу и независимость Украины погибли по меньшей мере 33 белоруса, и это только известные имена, реальные же цифры могут быть еще выше.

Напомним, что Лукашенко пригрозил уничтожением формирований белорусов в других странах. По словам белорусского политика, он намерен преследовать участников дислоцированного в Украине полка им. Калиновского и "Посполитого рушения" в Польше.

Ранее Фокус сообщал, что все свидетельствует о том, что Беларусь присоединится к войне в Украине. Независимый аналитик в сфере безопасности Конрад Музыка заявил, что интенсивность и масштаб предпринимаемой белорусами милитаристской активности достигли самого высокого уровня со времен конца "холодной войны".