У Києві пройде марш пам'яті Михайла Жизневського та інших білорусів, які загинули за Україну (фото)

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", за Україну віддали свої життя 33 білоруси, і це лише відомі імена. Реальні цифри можуть бути ще вищими.

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У четвер, 26 січня, о 17:00, у центрі Києва пройде марш, покликаний вшанувати пам'ять Михайла Жизневського та інших загиблих білоруських захисників України. Про це повідомляється на сторінці маршу у Facebook.

"Друзі! Запрошуємо 26 січня о 17:00 на Марш пам'яті героя Небесної сотні, героя України та Білорусі Михайла Жизневського, який загинув під час кривавих подій на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року від беркутівської кулі, а також пам'яті всіх уродженців Білорусі, які загинули у боях за Україну з 2014 по 2022 рр." — йдеться у публікації.

[ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського

Марш присвячений дню народження Жизневського, учасника Революції гідності. Маршрут ходи буде тим самим, що й 9 років тому.

Михайлівська площа – Софіївська площа – Європейська площа – народний меморіал Жизневському на вул. Грушевського (напроти стадіону "Динамо" ім. Лобановського").

Якщо оголосять повітряну тривогу, всі учасники спустяться в метро на станції "Майдан Незалежності".

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з 2014 року за свободу та незалежність України загинули щонайменше 33 білоруси, і це лише відомі імена, реальні ж цифри можуть бути ще вищими.

Нагадаємо, що Лукашенко погрожував знищенням формувань білорусів в інших країнах. За словами білоруського політика, він має намір переслідувати учасників дислокованого в Україні полку ім. Калиновського та "Посполитого руйнування" у Польщі.

Раніше Фокус повідомляв, що все свідчить про те, що Білорусь приєднається до війни в Україні. Незалежний аналітик у сфері безпеки Конрад Музика заявив, що інтенсивність і масштаб мілітаристської активності, що робиться білорусами, досягли найвищого рівня з часів кінця "холодної війни".