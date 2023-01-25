Снаряды с урановым наконечником для Leopard 2 в РФ сочтут "ядерные бомбами" — дипломат

По утверждениям российского дипломата Константина Гаврилова, у танков Leopard 2, а также БМП Bradley и Marder имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Их якобы уже применяли в Югославии и Ираке.

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В Кремле сочтут применение Киевом снарядов для танков Leopard 2 с урановым наконечником "грязными" ядерными бомбами. Такое заявление сделал Константин Гаврилов, руководитель российской делегации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, который в среду, 26 января, проходит в Вене, передает "РИА Новости".

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа", — заявил Гаврилов.

По его утверждениям, у танков Leopard 2, а также БМП Bradley и Marder есть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Российский дипломат отметил, что использование подобных снарядов может привести к заражению местности, якобы подобное уже имело место в истории, в Югославии и Ираке.

Гаврилов предупредил, что если Украине передадут такие снаряды для военной техники НАТО, это будет расценено как применение против России "грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями".

Глава российской делегации также заявил, что Берлин сделал выбор в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами" вновь атаковали российских военных. Он пообещал уничтожать эту технику и прочие вооружения стран НАТО.

Напомним, что один из главных рупоров российской пропаганды Владимир Соловьев потребовал от Путина применения ядерного оружия, чтобы остановить поставки немецких танков Leopard 2 в Украину. Он объяснил, что российское конвенциональное оружие бессильно против поставляемой Киеву военной техники, потому что "у них троекратное превосходство".

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны, у которых имеются танки Leopard, могут начать их поставки в Украину. Украинский дипломат говорит о формировании танковой коалиции. По его словам, для нашей страны и партнеров нет ничего невозможного.