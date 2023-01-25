Снаряди з урановим наконечником для Leopard 2 в РФ вважатимуть "ядерними бомбами" — дипломат

За твердженнями російського дипломата Костянтина Гаврилова, танки Leopard 2, а також БМП Bradley і Marder мають підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками. Їх нібито вже застосовували у Югославії та Іраку.

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У Кремлі вважають застосування Києвом снарядів для танків Leopard 2 з урановим наконечником "брудними" ядерними бомбами. Таку заяву зробив Костянтин Гаврилов, керівник російської делегації на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, який у середу, 26 січня, проходить у Відні, повідомляє "РИА Новости".

"Попереджаємо західних спонсорів київської військової машини від заохочення ядерних провокацій і шантажу", — заявив Гаврилов.

За його твердженнями, танки Leopard 2, а також БМП Bradley і Marder мають підкаліберні бронебійні снаряди з урановими сердечниками. Російський дипломат зазначив, що використання подібних снарядів може призвести до зараження місцевості, що нібито подібне вже ставалося в історії, в Югославії та Іраку.

Гаврилов попередив, що якщо Україні передадуть такі снаряди для військової техніки НАТО, це буде розцінено як застосування проти Росії "брудно-ядерних бомб із усіма наслідками, що випливають".

Глава російської делегації також заявив, що Берлін зробив вибір на користь того, щоб "німецькі танки з хрестами" знову атакували російських військових. Він пообіцяв знищувати цю техніку й інші озброєння країн НАТО.

Нагадаємо, що один із головних рупорів російської пропаганди Володимир Соловйов вимагав від Путіна застосування ядерної зброї, щоб зупинити постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну. Він пояснив, що російська конвенційна зброя безсила проти військової техніки, що поставляється Києву, тому що "в них триразова перевага".

Раніше Фокус повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що всі країни, які мають танки Leopard, можуть розпочати їх постачання в Україну. Український дипломат говорить про формування танкової коаліції. За його словами, для нашої країни та партнерів немає нічого неможливого.