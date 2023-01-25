Все страны, у кого есть танки Leopard, могут направить их в Украину, — Кулеба

Глава украинского МИД заговорил о формировании танковой коалиции и добавил, что для нашей страны и ее партнеров "невозможное — это ничто".

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Украина призывает всех своих партнеров, у которых есть танки Leopard 2, передать их на нужны ВСУ, чтобы они смогли быстрее освободить украинские территории от российских агрессоров. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Министр заявил, что теперь можно констатировать о создании новой танковой коалиции.

"Так образуется танковая коалиция. Все, кто сомневался, что такое может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможное — это ничто", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский министр заявил, что все иностранны партнеры, у которых есть танки Leopard 2, должны присоединиться к новой танковой коалиции.

"Сейчас они свободны", — добавил министр, намекая не флешмоб, во время которого украинцы призвали канцлера Германии Олафа Шольца "освободить леопардов".

Что за "освободите Леопардов"?

В пятницу вечером, 20 января, на улицы Берлина вышли люди на протест за то, чтобы немецкие власти передали танки Leopard 2 Украине. Они держали лозунги с призывами "Освободить леопардов".

Также данный флешмоб был поддержан и в Украине, частности певицами Джамалой и Олей Поляковой, группой Tvorchi. Его также поддержал немецкий стилист Фрэнк Уайльд.

[ + – ] Звезды в "леопардовой" одежде

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в среду, 25 января, правительство ФРГ согласилось поставить 14 танков украинским войскам, а также разрешит сделать то же самое другим странам, у которых имеется эта техника.

Кроме того, издание Bloomberg 25 января сообщило, что Соединенные Штаты намерены передать Украине 31 американский танк M1 Abrams. Сумма очередного пакета военной помощи составит 400 миллионов долларов.