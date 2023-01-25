Усі країни, які мають танки Leopard, можуть направити їх в Україну, — Кулеба

Глава українського МЗС заговорив про формування танкової коаліції і додав, що для нашої країни та її партнерів "неможливе — це ніщо".

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Україна закликає всіх своїх партнерів, які мають танки Leopard 2, передати їх на потреби ЗСУ, щоб вони змогли швидше звільнити українські території від російських агресорів. На цьому наголосив глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба.

Міністр заявив, що тепер можна констатувати створення нової танкової коаліції.

"Так утворюється танкова коаліція. Усі, хто сумнівався, що таке може статися, тепер бачать: для України та партнерів неможливе – це ніщо", – йдеться у повідомленні.

Крім того, український міністр заявив, що всі іноземні партнери, які мають танки Leopard 2, повинні приєднатися до нової танкової коаліції.

"Зараз вони вільні", — додав міністр, натякаючи на флешмоб, під час якого українці закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца "звільнити леопардів".

Що за "звільніть Леопардів"?

У п'ятницю ввечері, 20 січня, на вулиці Берліна вийшли люди на протест задля того, щоб німецька влада передала танки Leopard 2 Україні. Вони тримали гасла із закликами "Звільнити леопардів".

Також цей флешмоб був підтриманий і в Україні, зокрема співачками Джамалою та Олею Поляковою, гуртом Tvorchi. Його також підтримав німецький стиліст Френк Уайлд.

[ + – ] Зірки у "леопардовому" одязі

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в середу, 25 січня, уряд ФРН погодився поставити 14 танків українським військам, а також дозволить зробити те саме іншим країнам, у яких є ця техніка.

Крім того, видання Bloomberg 25 січня повідомило, що Сполучені Штати мають намір передати Україні 31 американський танк M1 Abrams. Сума чергового пакету військової допомоги становитиме 400 мільйонів доларів.