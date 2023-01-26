Есть погибший и раненые: власти подтвердили взрывы в Киеве, Одесской и Винницкой областях

Мэр Виталий Кличко рассказал о взрывах в Днепровском районе и пострадавших от падения части ракеты в Голосеевском районе. В Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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Утром 26 января ВС РФ выпустили по территории Украины больше 30 ракет, в регионах работали системы противовоздушной обороны, однако были и "прилеты", рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По словам спикера, пуски ракет по украинской территории осуществили около шести российских Ту-95, вылетевших из района Мурманской области.

"Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", — уточнил он.

При этом Игнат рассказал, что взрыв был зафиксирован, в частности, в Винницкой области.

"Прилет" в регионе подтвердил и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет", — написал он у себя в Telegram-канале.

Ранее чиновник информировал население, что в небе над областью "идет воздушный бой".

"Прилет" в Одесской области: повреждение инфраструктуры

О взрыве в Одесской области сообщил глава местной районной военной Юрий Крук. По его словам, в регионе два объекта критической энергетической инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Также чиновник подчеркнул, что над Одесской областью продолжала работать система ПВО.

Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко уточнил, что после попадания в регионе начались проблемы с электроснабжением.

"Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время", — прокомментировал он.

По словам Марченко, в городе будет организован подвоз воды для жителей, а также продолжат работу "Пункты несокрушимости".

"Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя!" — подчеркнул он.

Взрывы в Киеве

По словам главы Киевской городской военно-гражданской администрации Сергея Попко, российские войска выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет.

Мэр Киева подтвердил "прилет" в столице, о котором до этого уже успели написать в соцсетях.

"Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях!" — написал он в 10:07.

Градоначальник сообщил, что попадания есть в Днепровском районе города. На место ЧП, по словам городского головы, выехали экстренные службы.

Пресс-служба Киевского городского совета также написала о ракетном ударе по столице и опубликовала фото дыма после взрыва.

Чуть позже стало известно о двух пострадавших в результате падения части ракеты людях в Голосеевском районе Киева, им оказали медицинскую помощь. Киевская городская военная администрация сообщила о погибшем 55-летнем мужчине.

Напомним, около 7:00 26 января в Telegram-каналах появилась информация о боевом взлете стратегических бомбардировщиков, из-за чего появилась угроза массированного обстрела Украины. Через час во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога. Первые крылатые ракеты были замечены в небе над Херсонской и Николаевской областях, а местные власти сообщили об активной работе систем ПВО.