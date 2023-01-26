Є загиблий та поранені: влада підтвердила вибухи у Києві, Одеській та Вінницькій областях

Мер Віталій Кличко розповів про вибухи у Дніпровському районі та постраждалих від падіння частини ракети у Голосіївському районі. На Одещині пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Вранці, 26 січня, ЗС РФ випустили по території України понад 30 ракет, у регіонах працювали системи протиповітряної оборони, проте були і "прильоти", розповів представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За словами спікера, пуски ракет українською територією здійснили близько шести російських Ту-95, які вилетіли з району Мурманської області.

"Чекаємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних галузях, працює ППО", — уточнив він.

Водночас Ігнат розповів, що вибух був зафіксований, зокрема, у Вінницькій області.

"Приліт" у регіоні підтвердив і голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"У Вінницькій області є влучання ворожих ракет. Постраждалих немає", — написав він у себе в Telegram-каналі.

Раніше чиновник інформував населення, що у небі над областю "йде повітряний бій".

"Приліт" на Одещині: пошкодження інфраструктури

Про вибух на Одещині повідомив голова місцевої районної військової Юрій Крук. За його словами, у регіоні два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Також урядовець наголосив, що над Одеською областю продовжувала працювати система ППО.

Пізніше голова Одеської ОВА Максим Марченко уточнив, що після потрапляння в регіон почалися проблеми з електропостачанням.

"Енергетики вже розпочали ремонтні роботи, але усунення пошкоджень займе деякий час", — прокоментував він.

За словами Марченка, у місті буде організовано підвезення води для мешканців, а також продовжать роботу "Пункти незламності".

"Ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області перебувати в укриттях до відбою!" — наголосив він.

Вибухи у Києві

За словами голови Київської міської військово-цивільної адміністрації Сергія Попка, російські війська випустили у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет.

Мер Києва підтвердив "приліт" у столиці, про який до цього вже встигли написати у соцмережах.

"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" — написав він о 10:07.

Міський голова повідомив, що потрапляння є в Дніпровському районі міста. На місце НС, за словами міського голови, виїхали екстрені служби.

Пресслужба Київської міської ради також написала про ракетний удар по столиці та опублікувала фото диму після вибуху.

Трохи пізніше стало відомо про двох постраждалих внаслідок падіння частини ракети людей у Голосіївському районі Києва, їм надали медичну допомогу. Київська міська військова адміністрація повідомила про загиблого 55-річного чоловіка.

Нагадаємо, близько 7:00 26 січня в Telegram-каналах з'явилася інформація про бойовий зліт стратегічних бомбардувальників, через що виникла загроза масованого обстрілу України. За годину в усіх регіонах країни було оголошено повітряну тривогу. Перші крилаті ракети були помічені в небі над Херсонською та Миколаївською областями, а місцева влада повідомила про активну роботу систем ППО.