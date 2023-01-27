Минус 30 "вагнеровцев" за несколько минут: работа артиллерии ВСУ под Соледаром (видео)

Российских наемников в белой маскировочной одежде хорошо видно на бесснежном поле. Некоторые получили ранения и пытались уползти с обстреливаемого артиллеристами квадрата.

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Украинские артиллеристы уничтожили в районе Соледара более 30 наемников ЧВК "Вагнер" за несколько минут. Видео опубликовали в Телеграм-канале 45-й артиллерийской бригады ВСУ.

"Более 30 вагнеровцев в считанные минуты разорвали свои контракты досрочно в наших полях", — подписали видео украинские военные.

Они смонтировали видеокадры с дрона, наложив на них российскую песню "Лето и арбалеты", которая считается неофициальным гимном ЧВК "Вагнер".

На видео видно, как украинская артиллерия планомерно обстреливает живую силу противника. Российских наемников в белой маскировочной одежде хорошо видно на бесснежном поле. Большинство из них ВСУ удалось ликвидировать. Некоторые получили ранения и пытались уползти с обстреливаемого нашими артиллеристами квадрата.

"Так по-настоящему выглядит удел вагнеровцев под их любимый трек. Каждый день на одних и тех же участках, помогая пехоте, мы уничтожаем очередную партию "подъехавших" оккупантов", — прокомментировали видео военные.

Напомним, 25 января Сергей Череватый рассказал о потерях России под Соледаром. Он добавил, что ожесточенные бои в районе Соледара продолжаются. Только за сутки в этом районе было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

Фокус также писал, что 27 января в ВСУ опровергли успехи оккупантов под Угледаром. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, российские военные пытались прорвать оборону, но украинские защитники не дали им этого сделать.