Мінус 30 "вагнерівців" за кілька хвилин: робота артилерії ЗСУ під Соледаром (відео)

Російських найманців у білому маскувальному одязі добре видно на безсніжному полі. Деякі отримали поранення та намагалися повзти з обстрілюваного артилеристами квадрата.

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Українські артилеристи знищили в районі Соледара понад 30 найманців ПВК "Вагнер" за кілька хвилин. Відео опублікували в "Телеграм"-каналі 45-ї артилерійської бригади ЗСУ.

"Понад 30 вагнерівців за лічені хвилини розірвали свої контракти достроково в наших полях", — підписали відео українські військові.

Вони змонтували відеокадри з дрона, наклавши на них російську пісню "Літо і арбалети", яка вважається неофіційним гімном ПВК "Вагнер".

На відео видно, як українська артилерія планомірно обстрілює живу силу ворога. Російських найманців у білому маскувальному одязі добре видно на безсніжному полі. Більшість із них ЗСУ вдалося ліквідувати. Деякі отримали поранення та намагалися повзти з обстрілюваного нашими артилеристами квадрата.

"Такий справжній вигляд має доля вагнерівців під їхній улюблений трек. Щодня на одних і тих же ділянках, допомагаючи піхоті, ми знищуємо чергову партію окупантів, що під'їхали", — прокоментували відео військові.

Нагадаємо, 25 січня Сергій Череватий розповів про втрати Росії під Соледаром. Він додав, що запеклі бої в районі Соледара продовжуються. Лише за добу в цьому районі було 85 обстрілів і вісім бойових зіткнень.

Фокус також писав, що 27 січня в ЗСУ спростували успіхи окупантів під Вугледаром. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, російські військові намагалися прорвати оборону, але українські захисники не дали їм цього зробити.