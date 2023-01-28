Пограничники показали, как подорвали и "отправили на орбиту" склад БК армии РФ (видео)

В ГСПУ рассказали, что украинские артиллеристы уничтожили тыловую базу оккупантов в Луганской области. От детонации боеприпасов в воздух взлетел автомобиль, который транспортировал груз.

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Украинские пограничники уничтожили склад с боекомплектами российских войск, отправив его "на орбиту". От детонации боеприпасов в воздух взлетел транспортный автомобиль. Об этом рассказали в Государственной приграничной службе Украины.

Сообщается, что аэроразведка ГПСУ обнаружила российский склад с боеприпасами в Луганской области. Украинские военные дождались, пока оккупанты подвезут туда ресурсы, а украинские пограничники передали координаты артиллеристам ВСУ.

С помощью артиллерийского удара была уничтожена тыловая база ВС РФ. Кроме того, от детонации боеприпасов в воздух взлетел автомобиль, который транспортировал груз. Потери российских оккупантов еще устанавливаются.

Напомним, 27 января украинские военные рассказали, что с помощью артиллерии нанесли удар по складу с боекомплектами российских войск на фронте. В результате чего россиянам пришлось убегать от обстрела со спущенными штанами.

Кроме того, украинские артиллеристы уничтожили в районе Соледара Донецкой области более 30 наемников ЧВК "Вагнер" за несколько минут. Некоторые получили ранения и пытались уползти с обстреливаемого украинскими военными участка.

26 января разведчики ВСУ показали, как уничтожают российских военных. Им помогает аэроразведка, которая в Луганской области обеспечивает данными украинскую артиллерию в режиме 24/7.