Прикордонники показали, як підірвали та "відправили на орбіту" склад БК армії РФ (відео)

У ДПСУ розповіли, що українські артилеристи знищили тилову базу окупантів у Луганській області. Від детонації боєприпасів у повітря злетів автомобіль, який транспортував вантаж.

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Українські прикордонники знищили склад із боєкомплектами російських військ, відправивши його "на орбіту". Від детонації боєприпасів у повітря злетів транспортний автомобіль. Про це розповіли в Державній прикордонній службі України.

Повідомляється, що аеророзвідка ДПСУ виявила російський склад із боєприпасами в Луганській області. Українські військові дочекалися, доки окупанти підвезуть туди ресурси, а українські прикордонники передали координати артилеристам ЗСУ.

За допомогою артилерійського удару було знищено тилову базу ЗС РФ. Крім того, від детонації боєприпасів у повітря злетів автомобіль, який транспортував вантаж. Втрати російських окупантів ще встановлюються.

Нагадаємо, 27 січня українські військові розповіли, що за допомогою артилерії завдали удару по складу з боєкомплектами російських військ на фронті. Внаслідок цього росіянам довелося тікати від обстрілу зі спущеними штанами.

Крім того, українські артилеристи знищили в районі Соледара Донецької області понад 30 найманців ПВК "Вагнер" за кілька хвилин. Деякі отримали поранення та намагалися виповзти з обстрілюваної українськими військовими ділянки.

26 січня розвідники ЗСУ показали, як знищують російських військових. Їм допомагає аеророзвідка, яка на Луганщині забезпечує даними українську артилерію в режимі 24/7.