В ЕС объяснили, почему решили поставить Украине западные танки

Страны Евросоюза неоднократно пытались договориться с Россией перед началом войны, но в Кремле проигнорировали все мирные инициативы и решили начать войну против Украины.

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Решение стран Запада поставить Украине тяжелое вооружение было реакцией на эскалацию со стороны РФ, а не наоборот. Об этом заявил представитель Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петер Стано.

"Это – ответ на продолжающуюся эскалацию со стороны России, которая почти как год с начала незаконного и неоправданного захвата Украины убивает людей, гражданских, разрушает гражданскую инфраструктуру, использует голод как оружие, использует энергию как оружие. Они (россияне) используют как оружие все, что они могут, чтобы сломать Украину и ее существование как страны, как государства. Европейский союз должен помочь Украине защитить себя", — сказал чиновник.

Он напомнил, что Украина защищает свою территориальную целостность, независимость и народ от российской агрессии, которая хочет уничтожить страну и об этом уже неоднократно заявлял Путин.

На просьбу прокомментировать слова экс-президент США Дональда Трампа, что тот смог бы "закончить войну за 24 часа", Стано ответил, что у Евросоюза нет оснований обсуждать это высказывание. Он напомнил, что Евросоюз пытался договориться с Россией, когда она начала наращивать свои войска на границе с Украиной, но Москва отвергла все предложения.

"Мы всегда готовы поддержать мирные переговоры, и в этом отношении мы координируем наши усилия с нашими партнерами, включая США. Главная цель, очень срочная цель – гарантировать, чтобы мир вернулся в Украину как можно скорее. Но все мирные предложения до сих пор отвергались Россией", — рассказал Стано.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 30 января заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Решение США и союзных стран по НАТО передать Киеву боевые танки делает "бессмысленным" для Москвы ведение каких-либо переговоров с Киевом.

Кроме того, Фокус сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал руководство Южной Кореи оказать Украине военную помощь, несмотря на установленный запрет.