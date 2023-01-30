У ЄС пояснили, чому вирішили поставити Україні західні танки

Країни Євросоюзу неодноразово намагалися домовитися з Росією перед початком війни, але у Кремлі проігнорували усі мирні ініціативи та вирішили розпочати війну проти України.

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Рішення країн Заходу поставити Україні важке озброєння було реакцією на ескалацію з боку РФ, а не навпаки. Про це заявив представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики України Петер Стано.

"Це – відповідь на ескалацію, що триває з боку Росії, яка майже як рік з початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю. Вони (росіяни) використовують як зброю все, що вони можуть, щоб зламати Україну та її існування як країни, як держави. Європейський Союз має допомогти Україні захистити себе", — сказав чиновник.

Він нагадав, що Україна захищає свою територіальну цілісність, незалежність та народ від російської агресії, яка хоче знищити країну і про це вже неодноразово заявляв Путін.

На прохання прокоментувати слова експрезидент США Дональда Трампа, що той зміг би "закінчити війну за 24 години", Стано відповів, що Євросоюз не має підстав обговорювати цей вислів. Він нагадав, що Євросоюз намагався домовитися з Росією, коли вона почала нарощувати свої війська на кордоні з Україною, але Москва відкинула усі пропозиції.

"Ми завжди готові підтримати мирні переговори, і щодо цього ми координуємо наші зусилля з нашими партнерами, включаючи США. Головна мета, дуже термінова мета – гарантувати, щоб мир повернувся в Україну якнайшвидше. Але всі мирні пропозиції досі відкидалися Росією", — розповів Стано.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 30 січня заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що Рішення США та союзних країн з НАТО передати Києву бойові танки робить "безглуздим" для Москви ведення якихось переговорів із Києвом.

Крім того, Фокус повідомляв, що генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав керівництво Південної Кореї надати Україні військову допомогу, попри встановлену заборону.