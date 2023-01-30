Этаж снесло: разрушенный ВС РФ дом в Харькове показали с высоты полета (фото, видео)

На месте обстрела сейчас работают строители и спасатели. Из многоэтажки уже эвакуировали 15 жителей, тело погибшей жительницы дома все еще находится под завалами.

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Полностью разрушенный четвертый этаж и сильно поврежденный третий: так сейчас выглядит жилой дом по улице Мироносицкой, 91, который ВС РФ атаковали ракетой С-300. Фотографии опубликовали в местном Телеграм-канале "Где в Харькове".

Кадры сделаны с высоты птичьего полета. Поэтому на них хорошо виден пострадавший третий этаж и полуразрушенные стены, которые остались от четвертого этажа.

[ + – ] На месте попадания ракеты С-300 в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова работают спасатели [ + – ] На месте попадания ракеты С-300 в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова работают спасатели

На руинах дома сейчас работают спасатели ГСЧС. Около них видны фигуры гражданских.

[ + – ] Спасатели ГСЧС работают на этажах разрушенного во время обстрела дома

Обстрел дома по адресу Мироносицкая, 91: что известно на данный момент

По словам заместителя начальника ГСЧС Харьковской области Анатолия Торяника, сейчас продолжаются работы по разбору конструкций элементов поврежденного дома в Киевском районе Харькова. Под завалами остается тело погибшей во время обстрела 29 января женщины.

На месте работают спасатели, строители и инженерные специалисты.

В свою очередь пресс-служба КП "Харьковские тепловые сети" сообщила о том, что тепло в пострадавший дом по адресу Мироносицкая, 91 подадут до конца дня, 30 января. Специалисты предприятия проверят квартиры на предмет возможных повреждений в результате взрыва и развоздушат систему.

В то же время возобновить теплоснабжение в квартирах 1-го и 2-го подъезда возможно будет только после ремонта несущих конструкций пострадавшего дома.

Также возможен другой сценарий развития событий, при котором часть многоэтажного дома придется снести. Такое мнение высказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Весь четвертый этаж разрушен, частично разрушен и третий этаж. В настоящее время подразделения ГСЧС определяют аварийность этого дома, частично он, наверное, будет снесен", — сказал Синегубов в эфире национального телемарафона 30 января.

Он добавил, что из разрушенного дома эвакуировали 15 жителей. Пока их приютили родственники.

Напомним, что, по данным мэра, 29 января обстрелу подвергся Киевский район Харькова. По предварительной информации, российские военные атаковали многоэтажный дом в городе ракетой С-300.

Фокус также писал, что 30 января в Харькове задержали агента РФ, который корректировал удары по городу. По словам правоохранителей, задержанный собирал информацию о перемещении и местах базирования украинских военных, после чего передавал всю информацию оккупантам