Поверх знесло: зруйнований ЗС РФ будинок у Харкові показали з висоти польоту (фото, відео)

На місці обстрілу зараз працюють будівельники та рятувальники. З багатоповерхівки вже евакуювали 15 мешканців, тіло загиблої мешканки будинку все ще перебуває під завалами.

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Повністю зруйнований четвертий поверх і сильно пошкоджений третій: так зараз виглядає житловий будинок на вулиці Мироносицькій, 91, який ЗС РФ атакували ракетою С-300. Фото опублікували у місцевому Телеграм-каналі "Где в Харькове".

Кадри зроблено з висоти пташиного польоту. Тому на них добре видно постраждалий третій поверх та напівзруйновані стіни, що залишилися від четвертого поверху.

[ + – ] На місці влучення ракети С-300 у багатоповерховий будинок у Київському районі Харкова працюють рятувальники [ + – ] На місці влучення ракети С-300 у багатоповерховий будинок у Київському районі Харкова працюють рятувальники

На руїнах будинку зараз працюють рятувальники ДСНС. Біля них видно фігури цивільних.

[ + – ] Рятувальники ДСНС працюють на поверхах зруйнованого під час обстрілу будинку

Обстріл будинку за адресою Мироносицька, 91: що відомо зараз

За словами заступника начальника ДСНС Харківської області Анатолія Торяника, наразі тривають роботи з розбору конструкцій елементів пошкодженого будинку у Київському районі Харкова. Під завалами залишається тіло загиблої під час обстрілу 29 січня жінки.

На місці працюють рятувальники, будівельники та інженерні фахівці.

У свою чергу, пресслужба КП "Харківські теплові мережі" повідомила про те, що тепло в постраждалий будинок за адресою Мироносицька, 91 подадуть до кінця дня, 30 січня. Фахівці підприємства перевірять квартири на предмет можливих пошкоджень внаслідок вибуху та розвоздушать систему.

Водночас відновити теплопостачання у квартирах 1-го та 2-го під'їзду можливо буде лише після ремонту несучих конструкцій потерпілого будинку.

Також можливий інший сценарій розвитку подій, за якого частину багатоповерхового будинку доведеться знести. Таку думку висловив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Весь четвертий поверх зруйновано, частково зруйновано і третій поверх. Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку, частково його, напевно, буде знесено", — сказав Синєгубов в ефірі національного телемарафону 30 січня.

Він додав, що із зруйнованого будинку евакуювали 15 мешканців. Поки що їх прихистили родичі.

Нагадаємо, що, за даними мера, 29 січня обстріляли Київський район Харкова. За попередньою інформацією, російські військові атакували багатоповерховий будинок у місті ракетою С-300.

Фокус також писав, що 30 січня в Харкові затримали агента РФ, який коригував удари по місту. За словами правоохоронців, затриманий збирав інформацію про переміщення та місця базування українських військових, після чого передавав усю інформацію окупантам