Прокремлевские активисты в Германии передавали деньги на снаряжение для ВС РФ, — СМИ (видео)
По данным журналистов, супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд передали офицеру из России 500 евро на оборудование для российских военных. Женщина переехала в Германию из Украины, но вместе с мужем поддерживает политику Путина.
Группа пророссийских активистов в Германии собирала деньги для приобретения раций, телефонов и наушников для российской армии. Об этом пишет агентство Reuters.
Лидеры группы — супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд — лично передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву 500 евро в конце 2022 года.
Как уточняется, прокремлевские активисты были в курсе того, что их средства пойдут на покупку телекоммуникационного оборудования для 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ, хотя поставки или финансирование такой техники для российской армии находятся под санкциями Евросоюза. По немецкому законодательству, нарушение санкций может караться лишением свободы до пяти лет.
Все деньги были собраны группой людей, поддерживающих руководство РФ и военную агрессию против Украины.
По данным журналистов, у супружеской пары, проживающей в Германии, есть скрытые связи с российским государством, россиянами, попавшими под санкции, или ультраправыми.
Официальной реакции от украинской стороны на факт передачи денег ВС РФ от пророссийских активистов Германии пока не поступало.
Елена Колбасникова и Макс Шлюнд: кто они?
3 января Reuters опубликовал подробное расследование о прокремлевских активистах, которые проводят в Германии митинги против поставок оружия Украине немецкой стороной. Среди прочих журналисты рассказали и о Колбасниковой и Ростиславе Теслюке, который изменил свое имя на "Макс Шлюнд" после переезда в Германию 10 лет назад.
До эмиграции Теслюк учился в военной академии имени Жуковского и служил старшим лейтенантом Военно-воздушных сил РФ.
В последние месяцы Теслюк-Шлюнд неоднократно ездил на оккупированную территорию на востоке Украины.
В прошлом году Колбасникова и Шлюнд получили билеты от берлинского отделения "Россотрудничества" для поездки в Москву на конференцию, на которой выступал президент РФ Владимир Путин. После этого прокуратура в Германии начала расследование в отношении офиса "Россотрудничества" в Берлине.
Колбасникова родом из Украины. Она родилась в Днепре, переехала в Германию для трудоустройства медсестрой. Занимает пророссийскую позицию и поддерживает военную агрессию Кремля.
Напомним, 30 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил ослабить ограничения против "простых россиян". По его словам, международное сообщество может "что-то изменить" в вопросе визовых ограничений, показав российскому народу свободный мир и демократию.