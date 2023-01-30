Прокремлевские активисты в Германии передавали деньги на снаряжение для ВС РФ, — СМИ (видео)

По данным журналистов, супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд передали офицеру из России 500 евро на оборудование для российских военных. Женщина переехала в Германию из Украины, но вместе с мужем поддерживает политику Путина.

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Группа пророссийских активистов в Германии собирала деньги для приобретения раций, телефонов и наушников для российской армии. Об этом пишет агентство Reuters.

Лидеры группы — супруги Елена Колбасникова и Макс Шлюнд — лично передали российскому офицеру Дмитрию Ткачеву 500 евро в конце 2022 года.

Как уточняется, прокремлевские активисты были в курсе того, что их средства пойдут на покупку телекоммуникационного оборудования для 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ, хотя поставки или финансирование такой техники для российской армии находятся под санкциями Евросоюза. По немецкому законодательству, нарушение санкций может караться лишением свободы до пяти лет.

[ + – ] Елена Колбасникова — одна из организаторов пророссийских митингов в Германии

Все деньги были собраны группой людей, поддерживающих руководство РФ и военную агрессию против Украины.

По данным журналистов, у супружеской пары, проживающей в Германии, есть скрытые связи с российским государством, россиянами, попавшими под санкции, или ультраправыми.

Официальной реакции от украинской стороны на факт передачи денег ВС РФ от пророссийских активистов Германии пока не поступало.

Елена Колбасникова и Макс Шлюнд: кто они?

3 января Reuters опубликовал подробное расследование о прокремлевских активистах, которые проводят в Германии митинги против поставок оружия Украине немецкой стороной. Среди прочих журналисты рассказали и о Колбасниковой и Ростиславе Теслюке, который изменил свое имя на "Макс Шлюнд" после переезда в Германию 10 лет назад.

[ + – ] Колбасникова и Шлюнд рассказывают об акции в поддержку оккупантов в Германии

До эмиграции Теслюк учился в военной академии имени Жуковского и служил старшим лейтенантом Военно-воздушных сил РФ.

В последние месяцы Теслюк-Шлюнд неоднократно ездил на оккупированную территорию на востоке Украины.

В прошлом году Колбасникова и Шлюнд получили билеты от берлинского отделения "Россотрудничества" для поездки в Москву на конференцию, на которой выступал президент РФ Владимир Путин. После этого прокуратура в Германии начала расследование в отношении офиса "Россотрудничества" в Берлине.

Колбасникова родом из Украины. Она родилась в Днепре, переехала в Германию для трудоустройства медсестрой. Занимает пророссийскую позицию и поддерживает военную агрессию Кремля.

Напомним, 30 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил ослабить ограничения против "простых россиян". По его словам, международное сообщество может "что-то изменить" в вопросе визовых ограничений, показав российскому народу свободный мир и демократию.